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男星被控「劈腿5678次」網友反擔心劉詩詩

娛樂新聞組／綜合報过
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鄭業成演出古裝劇「掌心」。(圖／愛爾達電視提供)
鄭業成演出古裝劇「掌心」。(圖／愛爾達電視提供)

近日，曾出演「錦繡安寧」的女演員陳思澈發文稱自己被男友劈腿，根據她給出的線索，網友紛紛猜測她指的就是演過「花千骨」、「鶴唳華亭」、「祝卿好」、「蜀錦人家」的鄭業成，鄭業成透過工作室發聲明澄清，揚言要對造謠者喊告。

陳思澈在微博發文指「努力讓自己從這兩年5678次的背叛裡走出來！在我還在你那些傷人的話裡，我還認為自己是全世界最糟糕的人，連最起碼的尊重都不配得到！」，她怒罵「辜負真心的人都該吞1000根針」，她怒控「憑什麼！憑什麼辜負的人一個又一個！傷人一次又一次！做為一個人怎麼可以自私成這個樣子！還可以裝陽光大男孩在外面繼續騙人！你可能可以幸福，但你不配得到任何祝福！」

陳思澈發文怒控男友出軌。(取材自微博)
陳思澈發文怒控男友出軌。(取材自微博)

陳思澈陳思澈提到，在她吃了藥睡不著，耳鳴到聽人說話3個聲音同時在響，自我懷疑、自我否定，從88斤瘦到76斤的時候，「哥又戀愛了，遊樂園吃飯、摟腰、又挽手，怪不得突然就不聯繫，訊息也不回了。」

網友根據陳思澈給出的線索，檢視近日新聞，演員鄭業成被媒體拍到，與一女生在遊樂場約會後，挽手同歸家中，疑似新戀情曝光。

消息火速衝上微博熱搜，鄭業成工作室在1日晚間發出澄清聲明，強調沒有「劈腿」、「背叛」，並且揚言會對散播謠言的帳號提告。

女星發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。(取材自微博)
女星發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。(取材自微博)

由於中國廣電局近年來對於逃稅、酒駕、三觀不正的藝人，都會直接列入「劣跡藝人」封殺，鄭業成被爆出多次劈腿，還造成對方罹患精神病，如果無法自證，也有可能被「軟封殺」，這也讓人擔憂近日由他、劉詩詩和竇驍主演的陸劇「掌心」，可能會受到最大影響。

「掌心」被網友選為「2025必看爆款劇」，如今劇還沒播完就有演員爆出黑料，讓網友擔心：「心疼劉詩詩」、「男二...這剪光都不知道怎麼看」、「不會突然下架吧？」

陳思澈爆料文。(取材自微博)
陳思澈爆料文。(取材自微博)

劉詩詩 微博

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