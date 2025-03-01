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熱度不再…劉畊宏掉粉854萬 健身直播被解約

娛樂新聞組／綜合報導
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劉畊宏健身直播退燒，宣布與知名網紅經紀公司「無憂傳媒」解約。（取材自微博）
劉畊宏健身直播退燒，宣布與知名網紅經紀公司「無憂傳媒」解約。（取材自微博）

台灣藝人劉畊宏疫情期主打健身直播，收穫大批「劉畊宏女孩」，抖音粉絲最多超過7000萬；疫情結束健身直播的關注度下降，傳出他掉粉854萬，宣布與大陸知名經紀公司「無憂傳媒」解約；無憂傳媒證實「合同確實到期」，雙方合作關係已變更為商務合作。

有6000萬粉絲的劉畊宏日前在直播中表示，「我們跟無憂團隊合作，在今天是最後一場的合作了。」九派新聞報導，目前抖音劉畊宏、畊練團、劉畊宏健康來了等多個帳號主頁均顯示簽約MCN為「天賦星球」，且標註為巨星傳奇集團運營帳號。

報導指出，劉畊宏抖音帳號近30天內掉粉40.7萬，至6149萬；相較於巔峰時期的7003.5萬，累計已掉粉854.5萬。此外，他近期的直播觀看人數也大幅下降，單場觀看量僅為100萬至200萬，遠低於巔峰期的4476萬人次。

據報導，劉畊宏的直播帶貨表現也不如預期，數據平台「達多多」顯示，另一個帳號「劉畊宏健康來了」近30天播55場，賣生鮮食品，場均觀看人次僅8.8萬，場均銷售額約7.5萬至10萬元，30天內總銷售額介於250萬至500萬元（人民幣，下同，約68萬美元）之間，與其他頂流主播有相當差距。

無憂指出，「合約到期後，劉教練的經紀公司希望獨立運營他的帳號，經過雙方友好協商，目前雙方的合作關係已經變更為商務合作。」無憂傳媒在業界相當知名，2021年與劉畊宏等明星簽約，發表短影片漲粉，當年營業額超過10億，淨利潤達3.55億元。

劉畊宏曾經創造「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」熱潮。(取材自微博)
劉畊宏曾經創造「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」熱潮。(取材自微博)

抖音 疫情 利潤

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