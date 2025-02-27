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觀影說劇／古天樂、梁詠琪再扮夫妻 「決鬥」默契還在

記者李姿瑩／綜合報導
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古天樂和梁詠琪再扮夫妻。(圖／華映娛樂提供）
古天樂和梁詠琪再扮夫妻。(圖／華映娛樂提供）

古天樂和梁詠琪主演的賀歲檔冠軍電影「臨時決鬥」，找來以「九龍城寨之圍城」暴紅的伍允龍、胡子彤、張文傑和天才童星「魚蛋妹」王尹菁，一起站上泰拳擂台，挑戰自我。梁詠琪、王丹妮及周秀娜為此接受一個月的泰拳特訓，古天樂卻逃過一劫，只因為他飾演的是「退休拳王」。

古天樂在「臨時決鬥」中扮功夫高手，演出昔日的傳奇泰拳拳王，雖然現在只守著一間小小的拳館，但仍希望將泰拳發揚光大。而梁詠琪則扮演他的太太，是一位為家庭息影多年的女星，正在力圖復出之路。

他們10年前在電影「香港仔」中扮演夫妻，更從經典麻將賀歲電影「嚦咕嚦咕新年財」開始，一共合作了6次，再扮夫妻默契十足，一見面就互相讚美，古天樂說：「Gigi還是那麼漂亮，不知道是怎麼保持的。」梁詠琪大讚古天樂身材依然很精瘦、很Fit，「他在電影中都穿背心和短褲，我看得一清二楚，身材很好。」

「臨時決鬥」日前公布前導預告，可見到電影充滿各種有趣爆笑的情節，王丹妮扮演的廣告女強人要痛打情敵小三周秀娜，兩人相約上擂台決勝負，還要直播讓觀眾一起評評理。看不慣師父古天樂保守的張文傑，也是想找師父單挑打一場，看似誇張，但實則充滿勵志及歡樂。

梁詠琪、周秀娜、王丹妮、胡子彤等人都為電影苦練泰拳一個多月，只有古天樂輕鬆笑說：「雖然還是有動作場面，但我不用特訓，因為我是退休拳王。」

王丹妮為感情要上擂台決勝負。(圖／華映娛樂提供）
王丹妮為感情要上擂台決勝負。(圖／華映娛樂提供）

王丹 退休 香港

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