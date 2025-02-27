剛到米蘭機場就被搶 「天王嫂」方媛網上求救
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郭富城愛妻方媛近日到米蘭，沒想到一到機場就被搶，她在微博發出求救文，希望能找回丟失的證件，她並附上包包照片詢問，是否還有找回的可能，並透露已經報案，「幸好手機放口袋裡」，引發許多網友討論。
方媛26日在微博發文：「剛到米蘭機場包就被搶了，提醒大家看管好自己所有的貴重物品，包裡面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機，以及一些重要資料，還有機會找到嗎？」並PO出幾天前被網友拍到的她的包包，希望大家能幫忙注意。
網友紛紛留言安慰她，表示人沒事就好，也有人說在機場就被搶，當地治安實在太誇張，也有人以過來人經驗表示東西應該很難找回來，提醒方媛趕快辦信用卡止付；還有網友表示，「如果有本地的地陪，讓他試著聯繫一下附近的流浪漢，也許可以給他錢幫忙找一下證件」、「還是要報警，員警會給你一張單子，這樣你回港可以找保險公司申報，把損失降到最低」。
方媛使用黑色的Dior托特包，當時IP定位顯示她當時身處米蘭馬爾彭薩機場。九派新聞報導，中國駐米蘭總領事館的人員表示，還沒有收到方媛的求助，領事館再次提醒出國旅行者提高警惕，妥善保管個人財物，以免遭受不必要的損失。
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