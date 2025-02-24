被問鹿晗真的分手了嗎？ 好友陳赫：我只能回答我知道的問題…

鹿晗(右)、陳赫是多年好友。(取材自微博)

近日，鹿晗 、關曉彤分手傳聞，一直掛在微博 熱搜榜上，雖然當事人並未出面回應，但網友從種種分析來看，猜測傳聞可信度很高。身為鹿晗好兄弟的陳赫，日前在直播間被網友頻頻刷彈幕，追問鹿關兩人真的分了嗎，陳赫假裝沒看見，但嘴裡卻一直說著「我不知道」。

陳赫被不少網友詢問鹿晗分手事件的真假，對此，他回覆，「我只能回答我知道的問題，因為我不知道的事不會關注，更多的時間我肯定是關注自己的事」。

他還說，「比如說我每一次錄綜藝的時候，我是不是狀態好一點，有這個時間不如把自己的事情做好一點，可能更有意思吧，我自己不了解的事情我說他幹嘛」。

對於陳赫的回答，有不少網友認為明顯是「此地無銀三百兩」，照理來說，如果是假消息，陳赫一定會立刻幫好兄弟闢謠，但他只是一個勁地說「我不知道」，應該是說沒分手不對，說分手了也不對，答案呼之欲出。

據悉，先前有網友扒出綜藝「哈哈哈哈哈」去年12月份直播時，陳赫滿眼心疼的看著鹿晗，網友揣測那時候陳赫應該就知道二人分手了。