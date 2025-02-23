「難哄」章若楠9集遭性騷6次挨轟 導演發10點回應

章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

由章若楠、白敬亭主演的中國電視劇「難哄」，為趙露思 「偷偷藏不住」的姐妹作，一開播就受到熱烈討論，近日在Netflix 上線也爆紅，不過該劇最近卻因女主角遭受性騷擾 的場景過多，9集劇情至少被性騷6次而引發熱議，還吸引官媒注意，「露鳥俠」畫面火速被刪光。

該劇改編自同名小說，戲裡章若楠角色為冷豔美人，卻因外型姣好頻遭騷擾，網友整理出她學生時期遭騷擾，租房遭其他房客偷看洗澡、還險遭外表斯文人父性侵，在公司又被同事惡意貼近，在第9集開頭，她走在路上更突遭「露鳥俠」驚嚇，

相較於原著女主角差點被舅舅性侵的橋段，電視劇9集劇情至少超過6次被性騷，令網友痛批：「太噁心」、「劇情改得也太垃圾了，破壞性的改變了這個故事的核心」，尤其遭暴露狂驚嚇的畫面，更令觀眾狂飆：「這種鏡頭有必要拍嗎？」還有網友認為：「這樣的女生真的不會對男人有PTSD？確定還可以談甜甜的戀愛？」顯然不符甜寵劇基調。