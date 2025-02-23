「難哄」章若楠9集遭性騷6次挨轟 導演發10點回應
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由章若楠、白敬亭主演的中國電視劇「難哄」，為趙露思「偷偷藏不住」的姐妹作，一開播就受到熱烈討論，近日在Netflix上線也爆紅，不過該劇最近卻因女主角遭受性騷擾的場景過多，9集劇情至少被性騷6次而引發熱議，還吸引官媒注意，「露鳥俠」畫面火速被刪光。
該劇改編自同名小說，戲裡章若楠角色為冷豔美人，卻因外型姣好頻遭騷擾，網友整理出她學生時期遭騷擾，租房遭其他房客偷看洗澡、還險遭外表斯文人父性侵，在公司又被同事惡意貼近，在第9集開頭，她走在路上更突遭「露鳥俠」驚嚇，
相較於原著女主角差點被舅舅性侵的橋段，電視劇9集劇情至少超過6次被性騷，令網友痛批：「太噁心」、「劇情改得也太垃圾了，破壞性的改變了這個故事的核心」，尤其遭暴露狂驚嚇的畫面，更令觀眾狂飆：「這種鏡頭有必要拍嗎？」還有網友認為：「這樣的女生真的不會對男人有PTSD？確定還可以談甜甜的戀愛？」顯然不符甜寵劇基調。
導演瞿友寧日前發長文為「難哄」宣傳，今（23）日對關於劇情爭議，他發出10點回應，包括「天天等加更」、「可不可以不鎖V」、「一定要努力宣傳」、「努力的人不會沒有好報」、「要善待自己與尊重身邊的人」、「多希望我能盯到每一個細節，不會有人對他不好」、「桑延和溫以凡一定要好好永遠地幸福快樂下去」，表示：「導演我也真的不是什麼都做得到⋯而且我是年輕人。」
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