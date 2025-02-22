「功夫皇帝」李連杰頻被傳烏龍死訊 旅遊照曝最近身體狀況…

李連杰分享近照，疑似是到日本旅遊。（取材自Instagram）

61歲「功夫皇帝」李連杰 近年甚少拍片，堪稱半引退狀態。不常公開露面的他，近年來數度傳出烏龍死訊，雖然事後證明是假，仍讓不少粉絲虛驚。近日，李連杰分享近照，只見穿著一身黑衣的他，面對鏡頭露出微笑，看來精神奕奕，引來不少網友按讚。

李連杰2020年在迪士尼 真人版「花木蘭 」中飾演「北魏太武皇帝拓跋燾」後，甚少在影壇露面，近來甚至數度被傳烏龍死訊，他2023年赴台宣傳自己的新書「超越生死：李連杰尋找李連杰」，還幽默以「大家好，我是李連杰，我還沒死」向大眾打招呼。

從李連杰分享的兩張近照可見，他應該是去日本旅遊，第一張是他靠在路邊的燈柱，對著鏡頭展露笑容，另一張中，他坐在樓梯上，同樣笑容滿面，看起來精神相當不錯。不過有網友好奇，怎麼不見太太利智及女兒同行。

據悉，李連杰學佛多年，去年8月還曾分享和2女兒去拉薩朝聖的父女照，隔了近半年再分享旅遊近照，可見他近來年身心都處於很舒適的狀態。

上個月，李連杰曾與吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演及于榮光等一起出席飯局，照片中的李連杰精神極佳，明顯與此前面凹眼突的狀態判若兩人。