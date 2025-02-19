趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

大陸女星孟子義去年演出古裝劇「九重紫」爆紅，晉升陸劇流量女神，劇本及代言接到手軟，她將接下原是趙露思 代言的寶格麗、VERSACE、嬌蘭等高奢品牌代言。趙露思因為去年身體不適之故，全面停工，被視為視為不定時炸彈，原本騰訊高層想要力捧，現在改捧孟子義。

孟子義（右）、李昀銳主演「九重紫」爆紅。(圖／愛爾達電視提供)

據上報報導，孟子義進入演藝圈後，星運平平，直到去年憑藉「九重紫」一夕爆紅，還被挖出是非常低調的富家千金，未爆紅時，就住在北京豪宅，裝潢全由自己一手打理。她演出「九重紫」身價水漲船高，與男主角李昀銳一起參加寶格麗晚宴成為品牌摯友。寶格麗代言人之一的趙露思去年因為罹患失語症 ，缺席品牌活動，孟子義現身晚宴時，就有傳聞指出她將拿下代言。

趙露思曾以濃豔煙燻妝出席VERSACE活動。(取材自微博)

據報導，趙露思也是是VERSACE全球代言人，代言即將到期，加上趙露思過去出席VERSACE活動，以濃豔煙燻妝出席，慘被外界罵翻，認為趙露思與品牌形象不符。現在也傳出將改由孟子義接手；孟子義還將搶走趙露思嬌蘭護膚代言人。

趙露思生病失去多項代言。(取材自微博)

報導指出，原本騰訊高層力捧趙露思，但她去年拍攝「戀人」爆出緊急送醫罹患失語症，還扯出案外案，包含出道時被經紀公司老闆毆打、羞辱，讓高層頗為擔憂，所以才轉而改捧孟子義。