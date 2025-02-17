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女性情誼融合懸疑 劉詩詩「掌心」跳脫復仇窠臼

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩在「掌心」中是肩負血海深仇的復仇者。（取材自微博）
劉詩詩在「掌心」中是肩負血海深仇的復仇者。（取材自微博）

由柏杉執導，劉詩詩、竇驍領銜主演的反套路古裝劇「掌心」正在熱播。該劇是原創劇本，主創團隊涵蓋「唐朝詭事錄」班底，「掌心」講述了葉平安（劉詩詩飾）為首的女性復仇小隊緊密團結，互幫互助抵禦邪惡勢力，最終完成自我救贖的故事。

新京報報導， 「掌心」的反套路不僅體現在層層反轉的劇情上，劇中塑造了與過往古裝大女主角不一樣的角色及人物關係。葉平安與元少城這對男女主也不是典型的「白蓮花」、「高富帥」型人物組合，而是各自都有隱藏的祕密、呈現出不同特質極為複雜的性格。在快節奏敘事、懸疑情節的推廣之下，展開人物鋪陳。

劇中，劉詩所飾演的葉平安身為心醫，她的終極任務是肩負血海深仇的復仇者。多年前一樁慘絕人寰的「禦史案」牽連到百餘名少女的命運，而當時年幼的顧青因被利用而成為加害者之一，最終落得家破人亡。僥倖活下來的她改名為葉平安，一心只為復仇與贖罪，並與其他活下來的受害者形成同盟。

愛情戲並不是「掌心」的核心，與男女主的愛情相比，更為濃墨重彩的是極具當代性的、女性之間互相扶持信任的感情。在復仇過程中，葉平安也不再是以往「大女主角」一路開掛，並不依附於男性或任何勢力，給予她最大支撐的是一起復仇的姐妹們。她們之中，陸丹心英姿颯爽、女俠風範，做事乾脆利落；採蓮是可愛的小妹，聰明伶俐，擅長馴鷹、跟踪、傳送消息；歌姬霓裳嫵媚又有心機，一顆飽經滄桑的心期大盼望彼此的新生活……不同性格與特長的力量們一起，而是在世派派外派國別天族為別的女性們。的靠山，展現出女性團結協作的強大力量。

「掌心」以導演柏杉為代表的「唐詭」創作班底，在攝影、燈光、美術、道具方面講求極致的鏡頭語言。譬如劉詩詩佩戴的鎏金鏤空雕花半面面具，團隊研發了數十種面具參考樣式，最終以突出女性柔美、葉平安的觀心屬性為創作藍圖；第四集開頭小片，男女主在黑白光影中各帶一抹亮色，最終化為棋子落於棋盤，運用畫面快速敘事讓觀眾感知。柏杉導演一貫擅長營造懸疑氛圍，劇中神祕感的宅邸、血色曇花烙、鬼影軍餉車，充滿中式恐怖美學畫面感。

劉詩詩

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