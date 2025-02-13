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「哪吒」申公豹為什麼說話結巴？導演餃子揭露原因 網友好心疼

娛樂新聞組／即時報導
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「哪吒」中的申公豹說話結巴是有原因的。(取材自微博)
「哪吒」中的申公豹說話結巴是有原因的。(取材自微博)

動畫片「哪吒之魔童鬧海」在春節上映後，票房持續走強，上映15天票房已衝破93億人民幣，更打敗電影「長津湖」登上中國電影票房榜冠軍，亦成為全球影史票房榜第24名，是第一部上榜的非好萊塢電影。近日，有網友特別提到對片中角色「申公豹」的喜愛，尤其是他語帶結巴，特別接地氣，其實，導演餃子早在「哪吒之魔童降世」路演時就曾透露過原因。

不少觀眾表示，本以為申公豹是個高冷大反派，沒想到一開口，滿滿的喜劇效果。這不僅讓角色形象更加立體飽滿，也把「結巴」 這個語言障礙問題，推到了大眾眼前。

其實，導演餃子曾在「哪吒1」路演時公開回應申公豹的「結巴」問題。當時，餃子說，「他是深受他的師父和周圍所有師兄弟的這種歧視，而且鬱鬱不得志，非常缺乏自信，所以就把他給逼成了一個結巴」。

而在續集「哪吒2」中，網友發現申公豹說話流暢了許多。導演則表示當敖丙的身分曝光後，申公豹覺得自己終於不用再裝了，他把自己真的信心給展現出來了，把多年的鬱悶給發洩出來了，所以不結巴了。

得知申公豹結巴原因，不少網友感到心疼，「希望下一部對申公豹好一些」、「豹豹抱抱」、「共情了」，還有人不忘大讚餃子導演「思慮太全面了」。

餃子 歧視 春節

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