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「老戲骨」力大驚人？ 王俊凱握手打招呼 差點被「放倒」 …

娛樂新聞組／即時報導
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老戲骨張涵予在片中飾演艇長。(取材自微博)
老戲骨張涵予在片中飾演艇長。(取材自微博)

TFBOYS成員之一的大陸男星王俊凱，近日現身電影「蛟龍行動」映後見面會，活動現場，王俊凱毫無保留地分享了「黃金耳」曹弘浪這一角色塑造背後的諸多細節，還提到與飾演艇長的老戲骨張涵予第一次見面時，兩人握手打招呼，卻差點被被張涵予的大手勁「放倒」。

新快報報導，「蛟龍行動」將鏡頭聚焦在中國海軍潛艦部隊，王俊凱飾演的曹弘浪是潛水艇上的「黃金耳」聲吶兵，承擔著透過聲吶訊號判斷敵情的關鍵任務。他透露，曹弘浪的設定是一名在海邊長大的少年，自幼與海洋結緣，「他是一個漁民的兒子，每天聽著漁船、貨輪的聲音長大，對海洋的聲音非常熟悉，而且他也很有聽力方面的天賦。」這一背景讓角色更具真實感，也為其後續成長為專業聲吶兵下伏筆。

為貼近角色，王俊凱做了大量功課，系統學習了聲吶兵的操作流程，反覆觀看國內外潛艇題材影視作品及紀錄片，研究潛艇兵在密閉空間中的日常活動。 

據報導，王俊凱表示，「這個設計連結了曹弘浪對聲音的天賦與軍人使命，也讓最後的關鍵決斷更有說服力」。對於飾演聲吶兵，王俊凱表示，如何用表情呈現「聽聲辨別」的緊張感是最大挑戰。他笑稱，要特別感謝特寫鏡頭與光影配合，放大角色的專注與壓力，「比如額頭冒汗、手指微顫這些細節，都是反覆調整後的結果」。

片中曹弘浪和艇長的互動是一大看點，王俊凱回憶起與飾演艇長的張涵予第一次見面，笑稱兩人握手時，張涵予的手十分有力，差點把自己「放倒」。這番話也讓現場觀眾放聲大笑。

王俊凱(見圖)提到與飾演艇長的老戲骨張涵予第一次見面時的情景。(取材自微博)
王俊凱(見圖)提到與飾演艇長的老戲骨張涵予第一次見面時的情景。(取材自微博)

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