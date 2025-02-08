劉詩詩新戲搭檔 「賭王女婿」竇驍豪門生存難

劉詩詩（左）新作「掌心」首次跟竇驍搭檔。（取材自微博）

37歲大陸女星劉詩詩 又有新作登場，這回是跟小一歲的「賭王女婿」竇驍合作古裝懸疑劇「掌心」，巧的是兩人都曾身陷婚變風暴，今年是劉詩詩跟吳奇隆 結婚10周年，兩人始終被疑婚變，連澄清都放棄，竇驍與結婚一年多的「賭王千金」何超蓮也有類似情況，但去年10月一塊赴台看醫生被拍，看來關係依舊。

劉詩詩前年與劉宇寧主演古裝劇「一念關山」重回陸劇女主角行列，與張雲龍的「孤妖小紅娘」備受期待，她和「楚吞傳」竇驍首度合作也是焦點，如今該劇定檔於2月7日上線。

「掌心」講的是也是復仇女神故事，劉詩詩開醫館醫病，私底下另有所圖，而竇驍則是大理寺少卿，兩人之間不從一見鍾情展開，而是互相試探鬥智，一見面就拔刀。劉詩詩也將原聲上陣。