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這位歌王被爆新戀情 網友不開心喊要脫粉

娛樂新聞組／即時報導
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金曲歌王「JJ」林俊傑被爆有新戀情。(取材自微博)
金曲歌王「JJ」林俊傑被爆有新戀情。(取材自微博)

今年43歲的金曲歌王「JJ」林俊傑，近期被自稱鐵粉的網友近兩日發萬字長文，表示「JJ」有新戀情了，並控訴他對待大陸和海外粉絲不公。話題一出在網上引發熱烈討論，有網友說以為他會專注在音樂上，恐怕會因此脫粉。但也有人對偶像戀愛表達力挺，表示他是出道又不是出家，43歲也該談戀愛了。

綜合媒體報導，該鐵粉爆料，林俊傑與一位小20歲的女網紅頻繁約會，疑似戀情曝光。消息傳出後，粉絲群體內部反應不一。一些粉絲在社交平台表達失望，稱自己多年來支持林俊傑，將其視為音樂偶像和情感寄託，戀愛消息打破他們對偶像的幻想，「感覺不再是心中那個純粹的偶像，所以選擇脫粉。」

據報導，林俊傑並非首次陷入戀愛傳聞。從與Hebe田馥甄的「單箭頭」示愛，到和金莎的親密互動，再到2018年與遊戲主播「半仙」的緋聞，，但都未得到本人正面回應，每次都能引發熱議。

這次戀愛傳聞曝光後，許多粉絲表示，林俊傑一直以來在公眾面前維持著單身形象，讓粉絲們對他抱有更多期待，如今戀愛消息打破這種期待，使得部分粉絲難以接受。

報導指出，不過也有粉絲表示「43歲也該談戀愛了」、「快脫粉，到時候誰也別和我搶FL北京場820的票」、「脫不脫粉真的0人在意，林俊傑就是有實力」，表達對林俊傑的喜愛與支持。

緋聞

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