張蘭按讚「包機接回大S骨灰」 汪小菲直播中怒飆髒話狂罵母

汪小菲(右)在母親張蘭的直播中失控大罵。(圖取自微博截圖、中央社)

大S (徐熙媛)2日在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。離世消息傳出後，前夫汪小菲 急奔台灣在雨中痛苦深情，被網友大罵全是演的．連之前介入兩人婚姻的小三張穎穎都發長文批汪虛偽，之後中國網紅放消息大S骨灰包機回台是「汪小菲出資包機」，小S和大S老公具俊曄終於不再隱忍發聲明捍衛大S名譽。

大S離世後仍然風波不斷，汪小菲抵台後180度鞠躬，希望媒體多說大S好話，雙眼紅腫漫步雨中，還在網路上留言「老婆我好想你」，猛打苦情牌，但中國網友不埋單，紛紛湧入他的微博留言痛罵「是你害死大S！」有人嘲諷他是「表演型人格」。

張穎穎也批評汪小菲拿大S的離世給他立人設，「所有的苦難都是他帶來的，傷害她最深的人竟然飛速漲粉，深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演出一出又出的苦情戲。」

5日徐家人安排專機護送大S骨灰罈回到台灣家中，卻有中國網紅錄製影片，直言這趟包機「台灣媒體報導是汪小菲出資包機」，還說汪小菲的個性絕對不允許大S的骨灰被當成「貨物」，這一次是他主動聯繫解決問題，就是要讓大S體面回來。這段影片，汪小菲的媽媽張蘭也按讚、推薦。

消息引發各界懷疑和批評，尚在痛失親人難過情緒中的小S親回，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

具俊曄也在6日的聲明中痛批汪小菲，「有如惡魔般的人開始詆毀我們的家庭與我的愛。有些人假裝悲傷，在雨中徘徊；還有些人捏造有關保險與費用的虛假消息，試圖攻擊我們的家人，帶給我們更深的傷害。這讓我不禁感到恐懼，原來這世上真的存在如此惡劣的人。」

許多網友對汪小菲母子不斷消費大S表達不滿，批評他們「不放過死者」。6日張蘭正開直播帶貨時，汪小菲似乎突然打來電話，張蘭將通話開擴音，汪小菲情緒激動連飆髒話「我XX招誰惹誰了，你給我XX，我什麼都不說，你們為什麼老是這樣」、「我XXXX你們全家」，張蘭回：「我什麼時候說了」。疑似是汪小菲不滿母親張蘭買「水軍」造謠大S回台包機由汪家出錢。

這段直播畫面再度引起中國網友熱議，「我真的覺得汪小菲很裝」、「快滾這母子，臉都不要了」、「她開播，就算有人罵她，她也要播，黑紅也是紅！她就是吃這種流量的，她怕什麼？歹毒的老太婆，晚上不吃藥能睡著嗎」、「汪一家和S一家真的是太孽緣的兩家了。命啊，一切都是命」、「一唱一和，他們不去演戲可惜了」。