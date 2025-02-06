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外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

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外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

世界新聞網／輯
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大S在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。(摘自微博)
大S在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。(摘自微博)

大S(徐熙媛)2日在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，她的遺體已在日本火化，徐家人以私人包機方式帶大S骨灰回家，並透過聲明表示，不會幫大S舉辦告別式，尊重她低調的個性。外傳大S的骨灰罈將會永遠放在家中，不少人好奇這在民俗風水學上是否可以？台灣命理師江柏樂解釋「絕對不行」，輕則引發小病，重則可能導致重大疾病。

台灣命理師江柏樂在臉書專頁《江柏樂風水好好玩》發文寫道，這兩天很多人問骨灰能否放在家裡，他的答案是：「絕對不可以！」將骨灰放在家中，輕則會引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至可能引發精神方面的問題。這是因為生者和死者的氣場不應混雜，「會導致陽氣被陰氣吸收，從而使家中的運勢變差。」

他進一步解釋，把骨灰放在家裡，就像是活人住進了墳墓或納骨塔一樣，必然會招來不好的運氣，甚至生病或運勢倒退。江柏樂強烈建議，骨灰罈應該放在專門的安置場所，而不是家中。

留言中有人問「如果骨灰做成項鍊或戒指戴掛在身上，是不是也不好？」江柏樂回覆，把死人做成骨灰戴在身上一定倒楣，而且往生者會缺少身體的部分，往生者也不好過。他同時也回答了其他網友問題，包括親人骨灰埋在自家庭院也不好，但若只是暫放家中很短時間則沒關係；寵物的骨灰也不適合長放在家中。

大S 徐熙媛

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