大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S （徐熙媛）旅日期間流感併發肺炎逝世，享年48歲。消息震驚兩岸三地演藝界與網友，1月25日大S才剛偕同具俊曄 出席王偉忠女兒的歸寧宴，如今忽然傳出噩耗讓許多人無法接受，加上大S跟具俊曄再過幾天就是2月8日的結婚3周年紀念日，如今卻因為流感引發肺炎驟然離世，令許多人難以接受，感嘆大S好不容易得到了真正的幸福，造化卻如此弄人。

許多人紛紛關心起小S 與大S家人的狀況，也非常想知道大S對於自己忽然離世的想法。對此，命理師沈嶸特別探查大S的靈魂波動，發現大S也很訝異自己會突然驟逝異鄉，祂內心還放不下一些親人。沈嶸補充當人離世之後，若想知道靈體最掛念什麼，可尋求通靈人的幫助，探查靈體對於各個人事物的能量波動強弱，一旦產生強烈的反應，代表這就是祂最在意的人。

沈嶸發現在全部的家人裡面，大S目前最放不下的就是10歲的女兒玥兒，雖然大S生了一子一女，但唯獨跟女兒的感情最為深厚，原因是兩人為具有前世關係的「先天正緣」，前世就曾做過母子，今生再續前緣成為母女，兩世的親子關係造就彼此非常深刻親密的緣份，也正因如此，大S當時生下第二胎命危之際，強烈向醫生要求見女兒一面，女兒的出現給了祂求生的力量。所以這次大S再度經歷生死關頭時，最惦念、最擔心的也是這位緣份最深的女兒。

除了女兒，大S第二個放不下的就是妹妹小S，兩人的感情從小就很親密，即使各自成家，依然保持緊密的聯繫，甚至大S還跟妹妹小S約定，希望人生的最後幾分鐘小S能陪伴在旁。令人驚訝的是，沈嶸發現兩姊妹的緣份竟然是非常難能可貴的「雙生火焰」，代表兩人的靈魂本源是一體的，分成一陰一陽的兩個靈魂。

雙生火焰反映的特質幾乎是一體兩面，例如一個螢光幕前文雅，另一個就很活潑；一個敢愛敢恨，另一個保守低調。雖然兩人截然不同，卻又是彼此最合得來的人，不用說太多就能心有靈犀，小S甚至在節目告白「因為我發現全世界我最在乎、最愛的人是妳，我有小孩老公了，但妳總是讓我特別揪心，我懷疑我們前世是情人、夫妻，不然我也不知道，為何我們的愛會深成這樣」。

再來第三順位就是老公具俊曄，雖然大S確實很愛具俊曄，但夫妻情份仍沒有大於母女情深與姊妹間的特殊情誼。大S走後仍帶著對具俊曄的愛，希望來世能再與具俊曄相見，繼續這段夫妻情緣，而具俊曄也對大S有深刻的愛，所以沈嶸查探因果簿，大S與具俊曄來世仍會再續前緣。

2022年沈嶸就曾通靈具俊曄與大S是「先天正緣」，前世就是夫妻，此生是第二世，也就是說來世大S與具俊曄將會是非常難得的「三世正緣」。