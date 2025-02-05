狂發趙露思復健影片引反感 工作室急曬萌片滅火

趙露思工作室釋出她去年9月的影片，只見她俏皮又可愛。(取材自微博)

中國女星趙露思 去年底因罹患失語症 、短暫性失聰，更驚爆曾被前老闆暴力毆打，掀起演藝圈驚濤駭浪。歷經一個多月休養，過年前正式復工 。趙露思經紀公司在她復出後，釋出她五分鐘復健影片，破2000萬流量，但也讓粉絲氣憤不已，緊急曬出去年9月的未公開影片，消弭粉絲怒氣。

綜合媒體報導，趙露思過去演出「偷偷藏不住」、「珠簾玉幕」暴紅，她在去年12月與彭冠英搭檔演出「戀人」，原本預計再拍一個多月就要殺青，但她爆出身體不適緊急送醫，雖然大部分狀況都已經改善，但仍需要持續吃藥治療。

據報導，趙露思復出後，工作室頻頻發出她「躺在床上呼吸困難，不斷悲鳴」的復健影片，粉絲心疼不已。整段趙露思的復健影片長達五分鐘，加上有傳言指出經紀公司銀河酷娛硬逼她接下太多工作，導致她憂鬱症加劇生病，如今經紀公司又狂發她的生病影片，粉絲質疑企圖博同情。