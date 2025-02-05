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為大S哭腫眼 汪小菲猛打苦情牌 網友不買帳

娛樂新聞組／綜合報導
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張穎穎(左)當初和汪小菲出軌。(取材自微博)
張穎穎(左)當初和汪小菲出軌。(取材自微博)

台灣藝人大S驟逝，前夫汪小菲抵台後180度鞠躬，希望媒體多說大S好話，雙眼紅腫漫步雨中，還在網路上留言「老婆我好想你」；汪小菲猛打苦情牌，但中國網友不埋單，紛紛湧入他的微博留言痛罵「是你害死大S！」有人嘲諷他是「表演型人格」。

對此，汪小菲現任老婆馬筱梅（Mandy）受訪時表示，懇求大眾別再攻擊汪小菲及大S一家人；然而之前大汪兩人婚姻的小三張穎穎，卻發長文，字字句句透徹人心，針針見血，反手打了汪小菲和張蘭大耳光。

汪小菲下機後雙手合十對媒體說：「我求你們多說她（大S）些好話。」似乎忘了關於大S最不堪的話，就是來自他與其母。他抵達信義區豪宅後，獨自步行在滂沱大雨中，頻頻用手撥頭髮、擦拭臉頰，臉上分不清到底是雨水還是淚水，沿途不發一語，沒有帶任何行李，也沒有接受媒體採訪。

汪小菲在網路上動作不斷，包括社群頭像換成了和女兒的合照，甚至還在抖音上對一則昔日實境節目片段留言「老婆，我好想你」；網友發現，他反覆留言後又刪除，還寫了「我好想你」、「死的人應該是我」等，疑似沉浸在過往和大S的回憶中無法自拔。

他猛打苦情牌奏效，陸網開始出現「最愛大S的人是汪小菲」、「有汪小菲在大S肯定不會走」等言論，但也有人嘲諷他是「表演型人格」，完全不尊重現任妻子的感受。

前女友張穎穎則發長文，指大S離婚之後不再回他家的任何惡意，想要過好自己的生活，可汪家卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。張穎穎並批汪小菲拿前妻的離世給他立人設，並在大S死後說「老婆我想你」，致現任何地？傷害了前妻又再次傷害了現任。

汪小菲這兩天演很大。(圖／讀者提供)
汪小菲這兩天演很大。(圖／讀者提供)
大S於日本猝逝，汪小菲連忙搭機抵台，神情哀傷。(本報資料照片)
大S於日本猝逝，汪小菲連忙搭機抵台，神情哀傷。(本報資料照片)

大S 汪小菲 抖音

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