香港性感女神出遊 老公被誤為是她兒子

鍾麗緹(左)和小12歲張倫碩結婚以來，不時傳出婚變流言。(取材自微博)

54歲的香港 性感女星鍾麗緹，2016年和小12歲的男星張倫碩結婚，日前她帶著三個女兒和老公去了泰國 旅行過年，一家人分享的旅遊照片、短視頻，也是引發了不少網友熱議，不過有網民誤以為張倫碩是鍾麗緹的兒子。

鍾麗緹是香港90年代性感女神，感情生活豐富，經歷了三段婚姻。和前兩位老公生了三個女兒，最大的女兒張敏鈞今年已經27歲，最小的女兒張凱琳今年也已經15歲了。三個女兒全部盡得真傳，外貌標緻且身材出眾。特別是大女兒張敏鈞繼承了母親火辣身材，2021年贏得溫哥華華裔小姐亞軍入行，外表相當出眾。

鍾麗女兒盡得媽媽真傳。(取材自微博)

有網民在小紅書發帖，指自己大年初一在泰國曼谷巧遇鍾麗緹一家，文章寫到：「氣質很好，隔著口罩 也覺得很美！」影片中，鍾麗緹身穿桃紅色外套配橙色長褲，張倫碩則身穿白色外套配深色短褲，而身旁的二女張思捷身穿黑色Ｔ恤配牛仔熱褲。

由於張倫碩打扮也相當年輕，而且身材高大，竟然有網友誤認為張倫碩是鍾麗緹的兒子，非常尷尬。特別是在留言區，不只一位網友發出了這樣的疑問？畢竟鍾麗緹出道已經好幾年，雖然保養不錯、但在網友的第一印象中，她年紀也不小了。加上張倫碩確實也比較年輕，所以也導致了這樣的誤會。

鍾麗女火日人和小12歲的老公張倫碩出遊。(取材自微博)

鍾麗緹和張倫碩已結婚九年，他們婚姻屢被唱衰。鍾麗緹心疼張倫碩在婚後「沒了自己的名字」，還被網友指責對她不好。而張倫碩對於謠言感到心累，指謠言讓他丟失了很多工作。現在鍾麗緹仍然活躍在娛樂圈，儘管人氣流失嚴重、近幾年作品也不多，但憑藉早年積累的知名度，仍然有不少商業演出、綜藝節目主動找上門，根本不愁工作。