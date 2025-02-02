我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

梁靜茹春晚唱哭觀眾 選歌藏遊子的痛

記者李姿瑩／綜合報導
梁靜茹透過歌聲祝福新年快樂。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹透過歌聲祝福新年快樂。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹「當我們談論愛情」20周年演唱會巡迴世界4年多，下月將在香港告一段落，日前她登上央視春晚，演唱「住在心裡的人」；這首歌是在訴說掛念長輩的教誨和成長期之的呵護之情，與阿婆感情親密的梁靜茹在錄音時忍不住落淚：「這首歌是我們每一個遊子離家的真實感受，必須拿出勇氣面對每一次挑戰！」

出道以來，梁靜茹憑藉溫暖療癒的歌聲感動無數人，今年她受央視邀請演唱特別訂製曲「住在心裡的人」，成為首位在春晚獨唱的外籍女歌手，過去30天她個人在微博的閱讀量就達1.8億。

「住在心裡的人」唱的是隔代親情，提醒遊子回家看看年邁親人。對於登上春晚的感想，梁靜茹說：「讓我想起第一次帶著『勇氣』專輯來北京做宣傳的自己，『莫忘初衷』四個字在心底不停提醒我，一切得來多麼不易；央視春晚是一次很非凡的經驗，感謝大家為節目盡心盡力、十全十美的呈現，每一環節的極致化，都是我歌唱生涯至高的喜悅。」

她在家裡都稱呼祖母為「阿婆」，阿婆是她少女時期練習唱歌時，最大鼓勵與勇氣支柱，經常坐在板凳上在夜裡等她回家，問她比賽唱得好不好、聽她分享追逐夢想的心情；阿婆晚年生病臥床半年，梁靜茹負責照顧阿婆的生活起居，祖孫情更加親近，她說：「那是我一生中最難忘的時刻，因為她我好像遇到艱難的每一步都會更堅強，每到過年特別掛念她。」

阿婆在梁靜茹18歲那年離世，是梁靜茹最心痛的年少：「我非常謝謝阿婆，因為阿婆的美德和堅定意志，深刻記在我心中，一生受用。」

梁靜茹還分享阿婆的名字叫「梁笑開 」，每當想起阿婆，她的名字就在腦海中迴盪：「阿婆希望我們在面對生活的艱難時刻，一樣能笑顏逐開，笑口常開。」

演出結束後，梁靜茹和團隊夥伴一起在北京圍爐吃年夜飯：「北京好冷！但也看到了第一場雪，實在是太太太浪漫了。我覺得和同事們相聚在一起，也是公司最重要的一種團圓。」她發紅包給大家，在紅包上手寫祝福賀詞，笑稱：「年年有『魚』，大家也要記得和FISH繼續相愛著喔。」

而「梁靜茹唱得人暖暖的」、「梁靜茹聽哭了」的話題，在微博單日就有3700萬閱讀討論，演唱「住在心裡的人」的直播收視是當晚歌舞類節目第二名，歌曲的相關話題則在抖音有600萬播放量。

「當我們談論愛情」世界巡演下月將在香港站落幕，原本只唱一場的她，因門票秒殺加開一場，梁靜茹同時拋出喜訊：「全新的巡演也已經開始前置規劃，專輯一直是循序漸進地努力，請大家期待，我相信好歌和好作品會一直以它的命運之輪發生。」

梁靜茹 香港 微博

上一則

王力宏合體約翰傳奇 稱新歌「不可思議」

下一則

詹懷雲健身儀式感 運動前一定先做「這件事」

延伸閱讀

王菲雙親、哥哥去世成「孤兒」？網轟爆料者揭人隱私

王菲雙親、哥哥去世成「孤兒」？網轟爆料者揭人隱私
北卡華聯春晚 逾700人喜迎蛇年

北卡華聯春晚 逾700人喜迎蛇年
央視春晚 機器人跳舞被笑黑歷史 老面孔成吉祥物

央視春晚 機器人跳舞被笑黑歷史 老面孔成吉祥物
梁靜茹登春晚唱哭觀眾 選歌原因曝光「藏心痛回憶」

梁靜茹登春晚唱哭觀眾 選歌原因曝光「藏心痛回憶」

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
梁家輝在「射鵰英雄傳：俠之大者」中飾演西毒歐陽鋒一角。（取材自微博）

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

2025-01-29 16:43
劉學義被網友猜測正是「自以為飛升的古裝中生」。(取材自微博)

9大黑榜藝人 這位男星被指是「自以為飛升的古裝中生」

2025-01-26 01:28

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過