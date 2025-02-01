我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

觀影說劇／在「唐探」扮大佬秀英文 周潤發等這角色30年

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發在「唐探1900」中的扮相。（取材自微博）
周潤發在「唐探1900」中的扮相。（取材自微博）

「2024年我很幸運，70歲之前，等來了一齣好戲」。蛇年春節，港星周潤發特邀主演的「唐探1900」於大年初一正式上映。周潤發表示，自己非常看重此次角色塑造，「早年海外華人的故事，其實我們每個人都能感受到那種特別能共情的東西」。 

中新社報導，作為「唐人街探案」系列前傳，「唐探1900」延續了該系列喜劇、動作、懸疑的核心成分，但是將故事的發生年代從當下搬至1900這個特殊的歷史年份。對於這一有著10年歷史的IP，周潤發表示，「前幾部我都看過，我個人很喜歡，節奏快、亮點多，它的敘事方式很新」。 

周潤發在片中飾演唐人街大佬白軒齡。他把參與拍攝「唐探1900」稱作自己2024年「最大的收穫」。「作為這個系列中最新的一部，我覺得這部片情感戲分量更重一些，不單是個人情感，是帶著歷史分量的中國人的感情」。

在「唐探1900」中，白軒齡既是一個充滿喜劇色彩的人物，又是一個背負頗多歷史沉重感的角色。從普通話到英文，從大段快頻台詞的喜劇橋段，到集中提昇主題表達空間的強烈情感戲，白軒齡這一角色為周潤發的表演提供了廣闊的空間。早在電影正式開拍以前，周潤發就已背下白軒齡的全部中文和英文的台詞。

「這部戲不只是喜劇懸疑片，還蘊含了一代華人的情懷」。他表示，「某種意義上，白軒齡是我從1994年到2024年，等了30年的角色」。 

周潤發 華人 春節

上一則

韓裔美籍導演安紀澈重拍李安「囍宴」 日舞影展獲迴響

下一則

貝克漢只穿內褲 秀冰塊腹肌、翹臀 網友：只要養眼就好

延伸閱讀

曾來美國闖蕩 周潤發「唐探」扮唐人街大佬很有感

曾來美國闖蕩 周潤發「唐探」扮唐人街大佬很有感
肖戰「射鵰英雄傳」預售 領跑周潤發的「唐探」

肖戰「射鵰英雄傳」預售 領跑周潤發的「唐探」
影帝為還債拍三級片 周潤發拒幫忙 劉德華出手相救

影帝為還債拍三級片 周潤發拒幫忙 劉德華出手相救
賭神改拿相機 周潤發開攝影展不找發嫂當模特

賭神改拿相機 周潤發開攝影展不找發嫂當模特

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒