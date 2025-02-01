觀影說劇／在「唐探」扮大佬秀英文 周潤發等這角色30年

周潤發在「唐探1900」中的扮相。（取材自微博）

「2024年我很幸運，70歲之前，等來了一齣好戲」。蛇年春節 ，港星周潤發 特邀主演的「唐探1900」於大年初一正式上映。周潤發表示，自己非常看重此次角色塑造，「早年海外華人 的故事，其實我們每個人都能感受到那種特別能共情的東西」。

中新社報導，作為「唐人街探案」系列前傳，「唐探1900」延續了該系列喜劇、動作、懸疑的核心成分，但是將故事的發生年代從當下搬至1900這個特殊的歷史年份。對於這一有著10年歷史的IP，周潤發表示，「前幾部我都看過，我個人很喜歡，節奏快、亮點多，它的敘事方式很新」。

周潤發在片中飾演唐人街大佬白軒齡。他把參與拍攝「唐探1900」稱作自己2024年「最大的收穫」。「作為這個系列中最新的一部，我覺得這部片情感戲分量更重一些，不單是個人情感，是帶著歷史分量的中國人的感情」。

在「唐探1900」中，白軒齡既是一個充滿喜劇色彩的人物，又是一個背負頗多歷史沉重感的角色。從普通話到英文，從大段快頻台詞的喜劇橋段，到集中提昇主題表達空間的強烈情感戲，白軒齡這一角色為周潤發的表演提供了廣闊的空間。早在電影正式開拍以前，周潤發就已背下白軒齡的全部中文和英文的台詞。

「這部戲不只是喜劇懸疑片，還蘊含了一代華人的情懷」。他表示，「某種意義上，白軒齡是我從1994年到2024年，等了30年的角色」。