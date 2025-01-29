台灣春節必看「甄嬛傳」馬拉松直播 劇迷：台詞受用一輩子

「甄嬛傳」馬拉松式直播是台灣劇迷過年的必備節目。（取材自YouTube）

自2022年起，中國電視劇「甄嬛傳」每逢春節 便在台灣進行24小時不間斷的「馬拉松 式直播」， 成為台灣「甄嬛迷」過春節的「固定日程」和「年度盛會」。

日前，這部經典劇集已在台灣如常開播，第四度與島內觀眾在春節見面。相比去年創下的最高同時在線6.1萬人的觀看紀錄，今年第一輪開播3小時就突破2.6萬人觀看。

有網友不解，為何這部13年前的電視劇至今仍能像賀歲片一樣每年輪播不斷，且持續引發追劇熱潮？有網友表示，「甄嬛傳」是一部良心佳作，其人性描繪十分精采，因此非常耐看。也有網友提到，劇集本身精彩，配合聊天室才是吸引大量觀眾在線觀看的關鍵所在。邊看好看的劇，邊和大家一起聊天才有過年的氛圍。

有台媒對此分析，甄嬛的人物設定十分關鍵： 一開始只是單純善良的少女，進宮後經歷各種艱險，一步步學會如何保護自己，最終變成狠心卻也強大的後宮之主。

其次，劇中的不少台詞設計都向觀眾傳遞出為人處世的哲理，有台媒舉例列出劇中頗具「哲理」的台詞，並以「做人處事受用一輩子」來形容。

受到台灣觀眾熱捧的不僅有「甄嬛傳」。早些年，中國影視作品「宰相劉羅鍋」、「雍正王朝」等劇已在台灣備受好評。近年來，越來越多的大陸優秀影視作品走進台灣觀眾視野，如「陳情令」、「延禧攻略」、「去有風的地方」等，都頗受喜愛。

此外，正值「琅琊榜」開播十周年，有台灣電視台日前已宣布，將推出「琅琊榜」24小時直播。 這部由胡歌、劉濤 、王凱等主演的古裝權謀劇，自首播以來便深受台灣觀眾喜愛，至今已成為許多劇迷心中不朽的經典。