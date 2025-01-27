「央視第一美」王冰冰跨界演戲 穿越變身搞笑ㄚ鬟

有「央視第一美女記者」封號的王冰冰跨界主演微短劇「今人不見古時玥」。（取材自微博）

憑藉甜美外形、活潑風格受到大量觀眾歡迎的央視知名主持人、記者王冰冰跨界演戲了。近日，她主演的首部古裝微短劇「今人不見古時玥」宣布定檔，不少網友期待從記者變演員的她如何表現，但也有人質疑「現在演戲的門檻都那麼低了嗎」。

王冰冰被封為「央視第一美女記者」。（取材自微博）

35歲的王冰冰生於吉林省長春市，她是近年央視的「流量密碼」之一，也是央視熱捧的主持人之一，屢屢參加央視的各種節目與真人秀等。她早年憑藉央視新聞的「總台記者王冰冰：『快樂小草』，再也不用擔心會『禿』了」新聞視頻，成功火出圈。還被封為「最富仙氣的記者」、「央視第一美女記者」。

微短劇「王冰冰三部曲」由導演彭晨執導，講述一名博物館 打工女孩曉玥(王冰冰飾演)，在得知母親與軑侯府小丫鬟靈魂互換，只能穿越時空到2000多年前的西漢「解救老媽」。曉玥和擁有丫鬟靈魂的母親二人在熱心捕頭老秦的幫助下找尋穿越線索，從搞笑輕鬆的氛圍裡，一步步完成解救任務。

據悉，「今人不見古時玥」是央視給王冰冰打造三部曲系列中的第一部，這也是首部聚焦馬王堆題材的輕喜奇幻短劇。

對於王冰冰跨界演戲，有網友吐槽「記者就好好幹記者，演員就好好幹演員」、「跨行這種事風險還是挺大的」，但也有不少人期待她的表現，並解釋該劇旨在宣傳馬王堆傳統文化，並不是大家理解的那些短劇。