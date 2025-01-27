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「在愛的滋養下重新長大」…趙露思康復過程「全記錄影片」催淚

記者許晉榮／綜合報導
趙露思公開因罹患失語症治療的影片，吸引不少網友關注。（取材自微博）
趙露思公開因罹患失語症治療的影片，吸引不少網友關注。（取材自微博）

大陸女星趙露思，去年底因罹患失語症、短暫性失聰，更驚爆曾被前老闆暴力毆打，掀起演藝圈驚濤駭浪。歷經一個多月休養，趙露思25日正式復工，並首度公開現身報平安。不過趙露思工作室隔天則透過官方微博公開一段催淚影片，寫下「趙露思的時光筆記，在愛的滋養下，重新長大一次，開出勇敢的花」，短短幾小時吸引千萬人瀏覽觀看，不少人更哀嚎「眼淚不受控」。

影片開端，只見趙露思躺在床上哭到抽搐，還需要輪椅代步，不僅無法拿筷子吃飯，連話幾乎都說不出，一度感到絕望的她，控制不了肢體，卻不斷努力以動作表達感受，慢慢康復的過程裡，燦爛的笑容也逐漸恢復。

儘管目前仍需拄著拐杖走路，但趙露思的身體明顯康復許多，她也在影片結束時表示，「開啟下一段旅程吧」。

她病倒後首次現身，聽見粉絲溫情喊話「露思加油」，頻頻點頭微笑回應大家的熱情。趙露思說：「非常謝謝大家來現場，一切都挺好的，也希望大家把所有的困難和不好都留在2024，期待2025，新年快樂」、「也希望大家都能夠開開心心的過年，一年比一年都好，謝謝」。

五分鐘的影片曝光後，粉絲群起激動，不少人直言，「看了這視頻好想哭」、「寶寶，開頭給我整個爆哭」、也有人不捨：「是花了多少力氣才走到我們面前，我們都懂，露露你真的很棒。」

趙露思 復工 失語症

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