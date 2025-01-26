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趙露思自曝胖了4公斤 病後首復工被諷「醫學奇蹟」

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思穿著一身大紅出席品牌活動。(取材自微博)
趙露思穿著一身大紅出席品牌活動。(取材自微博)

中國人氣女星趙露思去年底被拍到癱坐輪椅就醫，事後爆出她罹患失語症、解離症，並入院治療、復健，學習站立走路。近日，她現身成都參加品牌直播活動，不諱言地提起各界對她病情的質疑，並解釋自己一定要參加這次活動的原因。

當天，趙露思穿了一襲紅色短裙套裝，乘坐浪漫花車亮相，看起來精神和氣色不錯。但據現場工作人員表示，趙露思其實尚未完全恢復，必須拄著拐杖以及依靠工作人員攙扶。

趙露思透露，自己這段時間胖了4公斤，並呼籲粉絲能夠向前看，迎接2025，把所有的不開心留在2024。

趙露思的現身，讓不少粉絲相當開心，但也有不少網友質疑她看起來沒那麼嚴重，甚至酸她「醫學奇蹟」。對此，她在台上直言，「大家沒想到吧？」坦言收到了網路上相關調侃，但還是高EQ以「分享這種力量給大家」回應，並順勢為代言飲料品牌宣傳，回應網友質疑。

此外，趙露思並解釋自己一定要做這次活動的原因。

她說，之所以會選擇在這個時間點復出，是因為想要在過年前跟大家報平安。她提到在活動現場看到很多粉絲、朋友都哭了，「其實挺讓我心痛的，我是希望能在過年前讓大家看到我，雖然不是作為CEO、但作為藝人來講，能給我的粉絲的力量就是看我恢復得不錯」。

她也呼籲，大家能夠重視焦慮症，別像她拖到這麼嚴重才就醫。

看到趙露思現況，不少網友開心表示，「希望上天新的一年眷顧她」、「看得我暖暖的」、「露思加油」、「胖了更好看」、「愛創造奇蹟」。

趙露思 失語症 CEO

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