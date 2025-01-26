董潔「國色芳華」演李現小姨 古典美獲讚

董潔在劇中飾演李現的小姨，驚艷造型讓人眼前一亮。(取材自微博)

由中國演員楊紫 、李現 主演的古裝劇的「國色芳華 」，雖已大結局，但相關討論度仍高，其中，董潔飾演的小姨一角意外成為觀眾熱議的焦點。

董潔的登場可謂「國色芳華」中的一大亮點。在劇中，她以一身精緻的唐裝華麗亮相，將唐朝女性的雍容華貴展現得淋漓盡致。她的骨相美和自然流露的古典氣質，使她成為傳統女性角色的最佳詮釋者。

劇中，董潔飾演的小姨幫助女主何惟芳（楊紫飾）共同面對困境，兩人之間的友情與支持成為劇情的一大亮點。尤其在護養頭髮的場景中，董潔那份成熟美豔與自然氣韻令觀眾讚嘆不已。即便董潔如今44歲，她的狀態與肌膚宛如少女般，讓人難以相信她已經步入中年。

董潔的角色不僅為劇情增添了深度，也成為女性力量的象徵。她所飾演的小姨以堅韌的姿態行走於商場之間，展現了獨立女性的風采，並傳遞了自信與獨立的價值觀。「國色芳華」通過這樣的角色塑造，成功呼應了女性力量崛起的主題，讓觀眾看到了更多元化的女性形象。

從「金粉世家」的冷清秋到「如懿傳」中困於後宮的妃子，再到如今「國色芳華」的行商女子，董潔的每一次表演都讓觀眾看到了她的多面性與專業性。她在此次劇集中的出色表現，不僅讓人回想起她曾經的巔峰時刻，也為她的演藝生涯注入了新的活力。