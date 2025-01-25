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肖戰「射鵰英雄傳」預售 領跑周潤發的「唐探」

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」。(取材自微博)
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」。(取材自微博)

香港知名導演徐克，人氣男星肖戰、女星莊達菲主演的電影「射鵰英雄傳：俠之大者」將在大年初一正式上映，電影未上映已獲高度關注，目前預售額已破2億（人民幣，下同），領先其他賀歲片，更成為中國影史預售票房的前12名。

周潤發主演的「唐探1900」。(取材自微博)
周潤發主演的「唐探1900」。(取材自微博)

據香港01報導，目前有六部賀歲片競爭激烈，其中「封神第二部：戰火西岐」不論製作規模或期待程度，均與「射鵰英雄傳：俠之大者」相若，而「蛟龍行動」、周潤發主演的「唐探1900」、「哪吒之魔童鬧海」及「熊出沒：重啟未來」也開始為上映造勢。

「封神第二部：戰火西岐」。(取材自微博)
「封神第二部：戰火西岐」。(取材自微博)

據報導，賀歲預售榜上，「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」及「封神第二部：戰火西岐」各有超過6000萬元預售票房，比「射鵰英雄傳：俠之大者」2億的總預售額少近一半，比周潤發更有叫座能力，「射鵰英雄傳：俠之大者」的起勢似乎最為強勁，目前預售額還在上升中，有望成為今年賀歲片冠軍。

「射鵰英雄傳」目前預售額成為中國影史預售票房的前12名，第一名是2021年上映、預售總票房10.28億的「唐人街探案3」、第二名是預售總票房7.74億的「復仇者聯盟4:終局之戰」、第三名是預售總票房4.22億的「長津湖之水門橋」。

周潤發 香港 復仇者聯盟

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