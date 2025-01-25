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鄧倫逃稅消失3年 另類復出「沒臉沒名字」賣雜誌

娛樂新聞組／綜合報導
大陸男星鄧倫2022年涉嫌偷逃稅款，消失近三年。（圖／迪生提供）
大陸男星鄧倫2022年涉嫌偷逃稅款，消失近三年。（圖／迪生提供）

陸劇男星鄧倫2022年涉嫌偷逃稅款，被追繳稅款、加收滯納金共計1.06億人民幣（約1500萬美元），不僅丟失所有代言、演出作品被隱藏，就連微博帳號也遭到刪除，消失演藝圈近三年。近日鄧倫悄悄復出，開賣以他為創作主題的新雜誌，但以不露臉、不具名的方式曝光，火速賣破3萬本，掀起熱議「招魂儀式做一半啊」。

鄧倫（左）在雜誌中沒有露臉也沒有名字。(取材自微博)
鄧倫（左）在雜誌中沒有露臉也沒有名字。(取材自微博)

「ArtPDF」雜誌日前開放第二期雜誌預購，釋出雜誌的相關資訊，只見照片中的模特兒換上多套帥氣造型，在不同背景及意境下進行拍攝，但全程以借位的方式隱藏模特兒的正臉，過程中也未透露模特兒的真實身分，「用一種藝術方式」呈現，一本賣80元人民幣，消息還未廣泛傳開，就已火速賣破3萬本。

雜誌方表示「一位朋友在過去兩年意外地處於一種失去了面孔和姓名的狀態，他很自然地成為了Art PDF 02的模特兒」，雜誌邀請七位藝術家，以這位朋友為模特兒、素材或露感，來討論「沒有面孔、沒有姓名，我拿什麼來認識一個人」的議題。

雜誌一推出後，在微博上掀起了討論，雖然雜誌沒有說這位朋友是誰？但微博直指他正是鄧倫，許多人依然諷刺鄧倫逃稅風波，網友也熱議「鄧倫要復出了嗎」、「如果這也能買得下，是真愛粉無疑了」、「偷稅還在那邊玩抽換詞面」、「藝術就是被這種假人用爛的詞，特裝，還復出呢？招魂儀式做一半啊」、「營業額也要拿出來繳稅吧」、「不露臉還能賣成這樣」、「大家就是要看一本真的不會露臉的雜誌」、「所以露臉了藝術就會失焦」。

鄧倫 微博

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