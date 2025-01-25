楊冪新戲求「鹹魚翻生」與多年不和的另一85花對打

楊冪在「生萬物」的「農婦」造型。(取材自微博)

中國知名女星楊冪 ，出道以來演技備受爭議，去年作品更是命途多舛，包括諜戰劇「哈爾濱一九四四」、古偶「狐妖小紅娘月紅篇」、喜劇電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」接連仆街。新劇「生萬物」將在年後播出，楊冪拋開偶包演農婦，日前該劇舉辦試片會，楊冪的演技大獲好評，不少網友看好她可以藉這個農婦角色「鹹魚翻生」。此外，趙麗穎 的新戲「在人間」已在配音階段，也即將開播，2位陸劇85花將有一場演技大戰。

綜合媒體報導，「生萬物」講述楊冪飾演的千金小姐，因為經歷家道中落、繼而被綁架再被一位農民拯救，而下嫁農村成為村姑，在變故落難後在農村裡掙扎求存的生活。因楊冪白晳肌膚，一度讓網友不看好，但隨劇集殺青，更多劇照相關畫面公開後，風向竟180度大反轉。

近來「生萬物」舉行業內的試映會，楊冪劇中不僅解鎖全新的螢幕形象，劇中的濃厚年代感造型，加上接地氣的言行舉止，都讓所有人眼前一亮。

趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

不過，盛傳和楊冪不和多年的視后趙麗穎新劇「在人間」正在配音階段，目前也正在排檔期，許多粉絲都很期待趙麗穎將如何詮釋女主角「賈小朵」的多重人格，屆時開播頗有可能與楊冪「生萬物」強碰，2位85花又將是一場演技對決。

楊冪以及趙麗穎都有參演懸疑電影「醬園弄」，在坎城影展 上，外界原本以為將會「世紀同框」，楊冪即使宣傳新劇「狐妖小紅娘月紅篇」，也抽空前往法國宣傳，但是趙麗穎因為忙於拍攝新劇「在人間」，無法抽身，讓2大天后無緣同台競艷。