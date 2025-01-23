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還是花瓶？ Baby「相思令」演技有褒有貶

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy在「相思令」中的演技受到關注。(取材自微博)
Angelababy在「相思令」中的演技受到關注。(取材自微博)

Angelababy、宋威龍主演的古裝劇「相思令」日前空降播出，該劇主打高顏值陣容、虐戀情節和雙強設定，但最引人關注的還是Angelababy的演技。有網友吐槽「數十年如一日的花瓶」，但也有人大讚「演技進步不少」，評價兩極化。

「相思令」改編自席絹小說「搶來的新娘」，講述擁有雙重身分的焱南城邦君家長女君綺羅、君非凡（Angelababy飾）在一次跟隨父親行商過程中，被北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍飾）劫掠，兩人帶著各自不同目的一起北上，過程中兩人彼此試探又相互防備，一起經歷生死。

Angelababy飾演的君綺羅這個角色相當有挑戰性，身負君家長女和君家私生子君非凡兩種身分，智商在線，剛開局就跟男主宋威龍多有互動。兩人本想互相利用，卻在前往北上的路途中，彼此產生了情愫。

眾所周知，Angelababy「瞪眼式」演技一向為人詬病，她在「孤芳不自賞」、「雲中歌」等劇中的表現，曾被網友吐槽為「史上最爛演技」。在「相思令」中，有不少網友指Angelababy演技沒有太大區別，依舊是「皺眉」、「瞪眼」、「微笑唇」標準三件套。

不過，也有網友為Angelabab平反，大讚她在演技方面展現驚人的躍進，「現在瞪眼的同時也能做到飽含淚水」、「這次終於演得有靈魂了」。

Angelababy

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