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劉德華看好選秀落敗的「她」如今成「甄嬛」一線紅星

娛樂新聞組／即時報導
孫儷參加「才華橫溢新秀」獲亞軍及智慧大獎，沒能得到電視台青睞簽約。（取材自微博）
孫儷參加「才華橫溢新秀」獲亞軍及智慧大獎，沒能得到電視台青睞簽約。（取材自微博）

香港天王劉德華出道超過40年，對後輩都不藏私的提攜。他曾在新加坡選秀節目擔任評審時，一眼看中僅獲亞軍、沒得到電視台青睞簽約的女參賽者，認為她很有潛力，還特別鼓勵她，而這名女參賽者後來爆紅一躍成為「一線大咖紅星」。

綜合媒體報導，新加坡選秀節目「才華橫溢出新秀」，這節目曾捧紅李銘順、王振復、陳秀麗等藝能人，2001年那一屆，獲得亞軍的女星孫儷，卻因「長得太中國」而未獲電視台簽約。

劉德華過去曾擔任新加坡選秀節目評審，看好僅獲得亞軍的孫儷。（取材自微博）
劉德華過去曾擔任新加坡選秀節目評審，看好僅獲得亞軍的孫儷。（取材自微博）

劉德華2001年擔任評審，當時主持人問劉德華：「如果拍電影要選一位女主角，你會選哪位女新秀？」劉德華回答：「我會選上海來的，瘦瘦的那個孫儷。她跳舞跳得很好，我覺得她武打會很厲害」。

孫儷主演的「後宮甄嬛傳」是許多人心目中經典。(取材自微博)
孫儷主演的「後宮甄嬛傳」是許多人心目中經典。(取材自微博)

孫儷後來憑藉古裝「後宮甄嬛傳」暴紅，之後在演藝圈發光發熱，出演多部知名電視劇，站穩戲劇一姐地位。

孫儷5歲開始學舞蹈，15歲考取上海警備區文工團後，擔任文藝兵3年，退伍後考進上海銀都藝術學校，之後在「情深深雨濛濛」幫趙薇伴舞正式出道，很巧的是首度擔任主角作品「玉觀音」裡，她飾演女警，正是一名跆拳道高手，該劇一播出，讓原本還默默無名的孫儷立刻引起關注。孫儷先後榮獲中國電視劇最具代表性的三大獎項：金鷹獎，飛天獎，白玉蘭獎。為中國電視史上最年輕完成國內大滿貫獎項的女演員，2019年獲封「新中國成立70周年全國十佳電視女演員」殊榮。

孫儷憑藉電視劇版《玉觀音》中的女警角色走入大眾視線。（取材自粉絲網）
孫儷憑藉電視劇版《玉觀音》中的女警角色走入大眾視線。（取材自粉絲網）

孫儷 劉德華 新加坡

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