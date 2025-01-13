呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

大陸娛樂圈盛事「微博之夜」日前登場，其中最有看頭當屬沈騰、馬麗、趙麗穎 、李冰冰、湯唯 、黃曉明 、肖戰七人一同走紅毯，從幾個人的位置的安排來看，多年未有新作品的李冰冰穩占C位，影響力不言可喻。而台上氣勢十足的李冰冰，下了台後卻變身暖心姐姐，呵護起趙麗穎，引起網友熱議。

網上近日傳出一則李冰冰、趙麗穎、黃曉明的後台花絮，只見李冰冰拉著趙麗穎的手問黃曉明，「有沒有好好照顧她一下？有沒有對我妹好一點？」 一旁的趙麗穎急說「有有有」，黃曉明也回答，「這種話還用你說嗎？」一時間，李冰冰變成為妹妹撐腰的姐姐。

其實，李冰冰和黃曉明是多年老友了，且兩人都是華誼的股東；李冰冰跟趙麗穎的關係也不一般，早在2019年，趙麗穎就加入李冰冰妹妹李雪的「和頌傳媒」兩人既是前後輩關係，也是同公司的合作夥伴。

而黃曉明和趙麗穎則是一同上過綜藝「中餐廳」，黃曉明身為前輩，離開節目時還在黑板上留言讓其他成員好好照顧趙麗穎。去年底，兩人更攜手主演新劇「造城者」，該劇3月左右殺青。