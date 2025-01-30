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81歲「古惑仔」飽受病痛折磨 中風又兩度罹癌痊癒

娛樂新聞組／綜合報導
1972年陳惠敏(左)與李小龍合影。(取材自微博)
1972年陳惠敏(左)與李小龍合影。(取材自微博)

81歲港星陳惠敏在「古惑仔3」中飾演東星老大駱駝廣為人知。不過近年他飽受病痛折磨，不僅中風過，還接連罹患肺癌及腦癌，康復後又傳出雙腳動手術，現在得靠拄拐杖行走。近日陳惠敏與友人聚餐，他在座位上一個動作，讓網友擔心他的健康。

據香港01報導，陳惠敏與友人相約聚會時，精神狀態頗佳。席間與一票人相談甚歡的他，手上拿著香菸，時不時就吞雲吐霧。影片曝光後，讓許多網友擔憂罹患過肺癌的他健康會再度亮起紅燈。

陳惠敏先前曾大談抗癌經歷，友人得知他罹患腦癌三期卻能痊癒，一度感到相當詫異，他強調主要是遇到一個好醫生，接著透露心路歷程，「我真的是太幸運了，後來我做人的心地都變好了。上天也都幫了我，最重要的是我老婆在身邊照顧我」。

陳惠敏是武打明星出身，但知名度和人氣沒有成龍李連杰這麼高。其實陳惠敏功夫底子深厚，學過「譚家三展拳」和「西洋拳擊」。陳惠敏也不怕得罪人，直接評比還在線上的武打明星，雖然成龍知名度很高，但在實戰中會有點弱，就好像是耍雜技的。他則覺得甄子丹身高不高，自身條件不是很好，而且實力也不行。

成龍 李連杰 中風

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