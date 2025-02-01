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甄子丹自曝「不想演了」：我年紀不小啦

記者陳建嘉／香港報導
甄子丹（左）和鄭則仕在「誤判」飾演共同偵辦冤案的好搭檔。（圖／華映提供）
甄子丹（左）和鄭則仕在「誤判」飾演共同偵辦冤案的好搭檔。（圖／華映提供）

港星甄子丹主演動作強片「誤判」，他日前與鄭則仕一同受訪，提到這一次再度自導自演，笑稱這幾年愈來愈喜歡做幕後，也說自己演戲長達42年，愈來愈不想要演戲，「我年紀不小啦，太陽總有一天會下山」。

這回演出「誤判」，甄子丹提及原本與製作人黃百鳴是計畫先拍「導火線2」，但後來決定先拍「誤判」，甄子丹認為律政電影已被拍過很多遍，眾人在兩個月裡一起激盪、拉扯才找到新角度。而他身為導演，希望自己的人生哲學、理念可以在片中被體現，最後成果也頗為滿意。

提到喜歡當幕後人員，甄子丹說自己並非不享受演戲，但當導演、製片可以掌握得更全面。他不諱言自己已有年紀，但目前也沒想到找接班人，被問到是否屬意片中飾演下屬的張天賦，他對此則坦言，「這個壓力太大了，也沒有這個時間，除非24小時拉著他的手，所以我只能從平常拍電影交流，可能在這之中會得到一些東西 ，他要自己找，我知道他很有潛力。」

鄭則仕與甄子丹早在「葉問」系列、「導火線」都合作過，鄭則仕笑稱甄子丹導演「很疼老人家」，兩人也產生了革命情感，「變成一種bonding(羈絆)」。

甄子丹

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