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自認「戀愛腦」 倪妮：好久沒遇到喜歡的人

娛樂新聞組／綜合報導
倪妮罕見在綜藝節目中大方談感情事。（取材自微博）
倪妮罕見在綜藝節目中大方談感情事。（取材自微博）

「謀女郎」出身的中國女星倪妮是圈內公認的女神，她日前罕見參加綜藝節目「太陽市集」，引起不少關注，最重要的是，她罕見在節目中大方談感情事，除坦承自己是戀愛腦，還稱很久沒有遇上很喜歡的人，感情世界似乎一片空白。

香港01報導，節目中，嘉賓們坐在河邊閒談，當被問到是不是屬於戀愛腦時，倪妮二話不說坦承，「我是戀愛腦，我在感情裡肯定是要百分之百付出的，這是肯定的」，又強調人要有經歷後才明白自己需要的是甚麼。

「但是人不可能做什麼事情就一下子成功，它肯定會出現各種變故，你總得經歷這個階段後，才能明白自己是一個什麼樣的性格…不經歷永遠不知道，我覺得這是一個特別寶貴的過程」，倪妮說。

而當被謝娜問到如果遇到很喜歡的人時會怎麼表現時，倪妮笑言，「我覺得我會害羞，非常不好意思，但我好久沒有遇到過了」。這番說話似乎認了現時的感情生活是空白狀態。

據悉，37歲的倪妮出道不久後曾與男星馮紹峰相戀，可惜二人的戀情只維持了3年。相隔一年後，倪妮再傳出與男星井柏然相戀，二人一度愛得高調，但兩年後，兩人宣告和平分手。

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