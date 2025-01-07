「乒乓奶奶」要跨界演電影…「文體兩開花」的還有他們

「乒乓奶奶」倪夏蓮傳出要跨界演電影。（新華社資料照片）

有「乒乓奶奶」之稱的運動員倪夏蓮，近日傳出將跨界出演電影「菜肉餛飩」，主要演員包括周野芒、潘虹等，消息一出，引起網友熱議。

據中新體育消息，媒體人王東在個人社交平台分享倪夏蓮出演電影的消息，並寫道，「與乒壇女神倪夏蓮阿姐在滬語電影『菜肉餛飩』的拍攝現場相談甚歡」。

據悉，「菜肉餛飩」導演為吳天戈，主演有周野芒、潘虹、王琳等，該片講述一位退休 的父親，為了給兒子物色一名婚戀對象來到公園相親角，卻無意中捲入情感漩渦的故事。而倪夏蓮正是上海人，將在電影中客串角色。

從體育跨界娛樂圈的「文體兩開花」案例並不罕見，早前最為人熟知的當屬「跳水王子」田亮，他在綜藝「爸爸去哪兒」中的演出，讓人印象深刻，圈粉無數。

被網友稱為「橫跨CCTV6和CCTV5的男子」的冬奧冠軍蘇翊鳴，曾在徐克執導的電影「智取威虎山」中飾演「小栓子」，他還曾演過「狼殿下」、「林海雪原」、「搖滾小子」等影視作品。