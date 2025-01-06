「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

王星出演過「狐妖小紅娘」。（取材自微博）

中國演員王星的女友5日深夜在微博 發出求救文，稱王星赴泰國拍戲，卻在泰緬邊境 失聯。王星曾出演「狐妖小紅娘」、「玫瑰的故事」、「獵罪圖鑑II」等多部電視劇，雖然都是小配角，但參演的戲主演包括楊冪、劉亦菲等，各個都是A咖大明星。

王星的女友嘉嘉以微博帳號「失眠爹地」發文稱，王星1月3日在泰緬邊境失聯，距離最後一次發消息已經超過60個小時。

嘉嘉稱王星當初是看到招聘組訊後，添加了統籌聯繫方式，通過試戲後被安排去泰國進組，到達曼谷被對接人帶上車，宣稱是去參加開機儀式，實際從定位可以看出路線愈來愈偏，最後消失在泰緬邊境，至今未取得聯繫。

王星曾出演多部影視劇。（取材自微博）

王星失蹤的消息衝上微博熱搜第一，包括男星馬天宇、龔俊都發聲：「曾和他還演過對手戲，很棒且敬業的男生，望平安」。

九派新聞報導，有網友注意到，嘉嘉所發布的定位圖顯示，王星失聯前最後的定位為湄索，是泰緬邊境的一座小城鎮，隔著湄河與緬甸 妙瓦底相望。公開資料顯示，位於緬甸東部的妙瓦底，是網路詐騙的大本營。

中國駐清邁總領館稱，1月3日已接到親屬求助，「我們積極回應，保持溝通。接下來會在有關規定內持續跟蹤案件的進展，在職責範圍內有效的維護中國公民的安全合法權益」。