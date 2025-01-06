我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

世界新聞網／輯
王星出演過「狐妖小紅娘」。（取材自微博）
王星出演過「狐妖小紅娘」。（取材自微博）

中國演員王星的女友5日深夜在微博發出求救文，稱王星赴泰國拍戲，卻在泰緬邊境失聯。王星曾出演「狐妖小紅娘」、「玫瑰的故事」、「獵罪圖鑑II」等多部電視劇，雖然都是小配角，但參演的戲主演包括楊冪、劉亦菲等，各個都是A咖大明星。

王星的女友嘉嘉以微博帳號「失眠爹地」發文稱，王星1月3日在泰緬邊境失聯，距離最後一次發消息已經超過60個小時。

嘉嘉稱王星當初是看到招聘組訊後，添加了統籌聯繫方式，通過試戲後被安排去泰國進組，到達曼谷被對接人帶上車，宣稱是去參加開機儀式，實際從定位可以看出路線愈來愈偏，最後消失在泰緬邊境，至今未取得聯繫。

王星曾出演多部影視劇。（取材自微博）
王星曾出演多部影視劇。（取材自微博）

王星失蹤的消息衝上微博熱搜第一，包括男星馬天宇、龔俊都發聲：「曾和他還演過對手戲，很棒且敬業的男生，望平安」。

九派新聞報導，有網友注意到，嘉嘉所發布的定位圖顯示，王星失聯前最後的定位為湄索，是泰緬邊境的一座小城鎮，隔著湄河與緬甸妙瓦底相望。公開資料顯示，位於緬甸東部的妙瓦底，是網路詐騙的大本營。

中國駐清邁總領館稱，1月3日已接到親屬求助，「我們積極回應，保持溝通。接下來會在有關規定內持續跟蹤案件的進展，在職責範圍內有效的維護中國公民的安全合法權益」。

邊境 微博 緬甸

上一則

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

下一則

金球獎／憑「懼裂」首度封后 黛咪摩爾：我還沒過氣

延伸閱讀

才控馬天宇耍大牌… 李明德被爆出「床照」 秒登熱搜

才控馬天宇耍大牌… 李明德被爆出「床照」 秒登熱搜
不滿被炒？男星爆馬天宇耍大牌、遲到 劇組怒反擊

不滿被炒？男星爆馬天宇耍大牌、遲到 劇組怒反擊
不滿被炒魷魚？ 男星爆料馬天宇片場耍大牌、遲到… 劇組怒反擊

不滿被炒魷魚？ 男星爆料馬天宇片場耍大牌、遲到… 劇組怒反擊
泰國2024年觀光人次破3500萬 台灣旅客排第7

泰國2024年觀光人次破3500萬 台灣旅客排第7

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
Lisa（右二）和三公子（中）感情很好。(取材自Instagram)

BLACKPINK團員Lisa戀情檯面化 緋聞男友1舉動「超疼愛」

2024-12-31 03:20
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
理財百科／理財專家：存1萬元長期CD 有3好處

理財百科／理財專家：存1萬元長期CD 有3好處