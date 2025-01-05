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張頌文捲桃色風波 多名導演力挺：時間會驗證一切…

娛樂新聞組／即時報導
張頌文獲多位導演力挺「是一個好人」。(取材自微博)
張頌文獲多位導演力挺「是一個好人」。(取材自微博)

憑藉電視劇「狂飆」中的「高啟強」一角暴紅的大陸演員張頌文，近日風波不斷，面對種種爭議，張頌文本人尚未作出任何回應。不過，曾與他合作電視劇「獵冰」導演高群書選擇力挺，發文稱張頌文「是一個好人」，自己「很喜歡他」。導演陳國星也轉發該微博，稱「時間會驗證一切，張頌文值得」。

高群書在微博中回憶張頌文，指他是「細聲微語幫助不會演戲的年輕演員」、「沒說過任何人的壞話，哪怕是開玩笑」、「是一個好人，好演員，謹小慎微，戰戰兢兢，勤懇努力，即使成名之後」。

不久後，「橫空出世」、「冰雪11天」導演陳國星轉發高群書微博，並稱「時間會驗證一切，張頌文值得」。

此外，「人世間」、「人民的名義」導演李路近日也兩度為支持張頌文的文章按讚。據悉，李路和張頌文將合作新劇「穀雨」。

據悉，張頌文近日遭女星姜塵影射為「家暴前任」，稱他不但出軌自己的閨密，還拍攝性愛影片。姜塵透露這位男明星的多個特徵，不少網友認為她指的正是張頌文。事件上了熱搜，多日熱度不減。

姜塵後來公布與「日掛中天」投資人通話錄音，錄音裡多次提到張頌文名字，並稱其人品有問題、潛規則女演員。 「日掛中天」投資人也問姜塵給錢能不能解決，她表示，「我不要錢，我說出自己的經歷核心是希望大家能關注到並重視家暴。」相關消息再度引起網友議論。

張頌文 姜塵 微博

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