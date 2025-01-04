賈玲執導電影大賣 票房超車張藝謀

賈玲成為影史上第一位年度冠軍女導演。(取材自微博)

中國女星賈玲 演而優則導，2021年執導「你好，李煥英」獲得高口碑好評，票房成績理想之後，在2024年再推出執導作品「熱辣滾燙」同樣大受歡迎，令她憑著「熱」勇奪年度導演電影票房第一名，成為影史上第一位年度冠軍女導演。

據電影平台「貓眼專業版」顯示，在去年上映的電影中，有十部電影的票房亮眼，其中賈玲執導的「熱辣滾燙」成績最好，累積總票房34.6億元（人民幣，下同，約4.7億美元），居排行榜首位。第二名是韓寒導演執導的「飛馳人生2」累積總票房為33.98億。

第三名則是閻非、彭大魔共同執導的「抓娃娃」，累積總票房為33.27億，而張藝謀執導的「第二十條」（票房24.54億）排在第四名。據了解，賈玲是當中唯一一位進榜的女導演，「賈玲影史第一位年冠女導演」相關話題也衝上熱搜。

由賈玲、雷佳音等主演的「熱辣滾燙」，講述宅家多年的樂瑩（賈玲飾）結識了拳擊教練昊坤（雷佳音飾）後，克服接踵而至的考驗開啟滾燙人生的故事。

在拍「熱辣滾燙」時，為劇情需要，賈玲在有限的時間裡先增重40斤（20公斤），挺過難捱的孤獨、壓力、瘦身瓶頸期，再減重100斤（50公斤）。不過，近幾個月，不少網友稱賈玲疑似體重反彈，相關話題再度引起關注。