一線男星人設翻車？ 張頌文傳劈腿、家暴還逃稅

張頌文近日負面傳聞不斷，形象岌岌可危。(取材自微博)

憑藉電視劇「狂飆」中的「高啟強」一角暴紅的大陸演員張頌文 ，近日風波不斷，先是被狗仔爆料，對女演員姜塵 劈腿、家暴 ，之後又傳出因涉嫌偷漏稅被約談，官方要求他補稅。據悉，這次被約談的共有三人，除了張頌文，還有主演「春花焰」人氣飆漲的劉學義，以及另一位未曝光姓名的「一線男星」。

張頌文新劇「清明上河圖密碼」才剛剛播畢，他就負面新聞不斷。先前女星姜塵自曝被「前任」家暴，還暗指兩人認識是因為當時公司經紀人是香港人，恰好旗下有另一名說粵語的藝人，兩人相識相戀。沒想到男友星途不順，經常拿她出氣，不是甩巴掌就是翻桌子，最後姜塵發現男友偷吃閨密並拍攝私密影片，毅然分手。

雖然姜塵從頭到尾沒有透露前男友的名字，卻描述「是廣東人、溫文儒雅的人設、以老師自居、家境很苦、沒有媽媽、隻身北漂闖事業很久沒起色、曾受不公平待遇」，網友紛紛將矛頭指向張頌文。

除了劈腿、家暴疑雲，張頌文還傳出暴紅後身價飆升，片酬每部要價2000萬人民幣（約274萬美元），廣告邀約亦不斷，稅務部門認為他個人收入與繳交稅金嚴重不符，已遭到約談。

針對負面傳聞，張頌文至今未有明確回應，而相關輿論也不斷發酵中，有不少網友大嘆「才紅了一年多就人設翻車」，但也有人不信爆料，要姜塵拿出證據。

另外，去年因「花間令」、「春花焰」人氣竄升的男星劉學義也傳出被約談，不只如此，還有另一位未曝光姓名的「一線男星」也牽扯其中，後續發展尚待觀察。