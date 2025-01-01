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趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

記者趙大智／即時報導
于正（右）自認起用純新人趙露思演「鳳囚凰」是知遇之恩。（取材自微博）
于正（右）自認起用純新人趙露思演「鳳囚凰」是知遇之恩。（取材自微博）

26歲中國女星趙露思證實曾遭毆打，前老闆「銀河酷娛」創辦人李煒已否認，矛頭同樣指向前經紀人徐以若，徐也發律師函澄清，網友挖出編劇于正跟徐是好友，近年才會多次出言酸趙露思。于正直接標註趙露思和徐以若，氣急敗壞強調自己對趙有知遇之恩：「怎麼這會兒髒水潑我這裡了？」

于正先前才疑因拿掉抄襲瓊瑤道歉聲明、且未哀悼遭攻擊，這會又因扯上趙露思登上微博熱搜，網友反應：「怎麼啥都有你？」于正發文劈頭就怒：「啥呀，亂七八糟的。跟我有啥關係，還來網暴我。首先我哪裡知道誰打了誰？」

他提及當初直接跳過試鏡這關，就起用純新人趙露思演出「鳳囚凰」，「這難道不是知遇之恩」？綠茶文章事件已澄清過，彼此會微信，碰面時也滿熱情。他直接標註趙露思：「你倒是說句話呀，我怎麼著你了？你沒火之前到處推薦你，語重心長的話也沒少說，怎麼這會兒髒水潑我這裡了？」

趙露思剛出道不久模樣。（取材自微博）
趙露思剛出道不久模樣。（取材自微博）

轉頭于正就對好友徐以若說：「你們的破事能不能別扯上我呀。從你入行開始，我是一個個的幫，一個個的扶，火燒到我身上算什麼？真是好心當作驢肝肺。」放話以後別人家的藝人不敢捧也不敢碰了，「啥玩意兒呀！」

于正認為被潑髒水後暴怒。（取材自微博）
于正認為被潑髒水後暴怒。（取材自微博）

趙露思目前尚未回應于正的質問，她發文還原始末時曾提到「第一次回應，也是最後一次」，外界都在看她是否會對于正的話有反應。

趙露思遭霸凌毆打風暴持續延燒。（取材自微博）
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趙露思 微信 瓊瑤

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