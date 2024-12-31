王鶴棣設計標誌性動作 首搭田曦薇放閃「把她當公主」

王鶴棣（左）首搭田曦薇擦出CP感。(愛爾達電視 提供)

中國人氣男星王鶴棣 主演全新古裝陸劇「大奉打更人」正式開播，該劇改編自同名人氣小說，從開拍到確定播出時間話題不斷，首波預告影片公開僅4小時播放量就突破3000萬，戲劇相關微博話題討論量也狂破36億大關。

王鶴棣出道以來首部大男主劇，被問到自己和劇中角色「許七安」是否有相似處時，他笑說：「許七安是一個非常有正義感、行俠仗義且熱血笨蛋的少年，在劇情裡可以看到他一路的成長，我在飾演許七安的時候，其實也是這樣的感覺，我覺得自己跟他蠻相像的。」

在之前的作品中，王鶴棣會為角色設計動作，例如在「蒼蘭訣」中東方青蒼的嘴裡塞櫻桃，「浮圖緣」肖鐸的專屬動作「提裙擺」，他搶先透露在「大奉打更人」中「許七安」也有個標誌性動作，「許七安的人設來說相對空間更大，他是從現代穿越到古代，不用像之前拍攝古裝劇時，都要先找回古裝的表演和人物狀態，這次感覺自己就是從真實世界切換到大奉的世界裡。他有一個標誌性的動作就是『叼稻草』，在演他的時候就會時不時叼根牙籤、叼根稻草，找一找感覺、通過這個動作進入角色」。

王鶴棣主演「大奉打更人」穿越到古代辦案。(愛爾達電視 提供)

王鶴棣和田曦薇首次搭檔演出，他也大讚對方敬業，在拍攝、相處過程中，彼此互相幫助、創作、給予能量，「實際見面相處之後，沒有覺得她有多大的反差、挺一致的」王鶴棣還補充說：「小田在劇組裡是團寵擔當，因為她在劇中是『臨安公主』，所以大家也會把她當公主對待。我的話應該是『忙內（老么）擔當』，在大奉裡面除了一個7歲左右的小妹妹外，我就是我們劇組年紀最小的演員。」但被問到是否有老么福利時，他則開玩笑的說：「其實也沒有，他們也沒有什麼時候讓著過我。」

田曦薇在「大奉打更人」飾演天真爛漫的「臨安公主」。(愛爾達電視 提供)