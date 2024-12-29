連莊亞洲最帥 姜濤又招罵名 怒回：自己都覺瞎掰

姜濤蟬聯亞洲最帥，又招來罵名。（取材自Instagram）

美國電影網站「TC Candler」今年評選的世界百大帥哥美女榜單出爐，最帥冠軍由「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）獲得，最美冠軍則是菲律賓女星安德莉亞布利蘭提斯（Andrea Brillantes），緊接在後的亞軍則和華語區較貼近，分別是姜濤和BLACKPINK 的Jisoo。

榮獲「亞洲最帥」的香港 男星姜濤已經是第二年獲得這項殊榮，身為香港頂流，很多人本來就不認同他的顏值憑什麼這麼吸睛，導致各種謾罵聲不斷。這次榜單一出又招來罵名，姜濤忍無可忍發聲表示：「拜託不要再幫我放上榜了……，每次這種排名讓我尷尬得要命，不要說你們，我自己都覺得在瞎掰。我就好好當家裡的第二帥就好（第一帥是我爸）。」

姜濤因參加選秀節目出道，最後更以大熱姿態成為冠軍。去年他曾來台宣傳電影，所到之處都吸引逾百位粉絲「姜糖」包圍追星。姜濤受訪時曾表示：「我在香港不太方便出門逛街。」隱約透露身為當紅偶像的無奈。

「TC Candler」一年一度票選世界百大美女及百大帥哥，會觀察改名藝人的網路聲量、各方面的曝光度及粉絲人氣，綜合評估才會排出名次。今年台灣周子瑜和舒華也有上榜，正在當兵的防彈少年團成員照樣也榜上有名，紅遍全球的BLACKPINK成員也全部都在百大美女榜單上。