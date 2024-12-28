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演唱會投入 劉德華、郭富城忘神出意外 嚇壞歌迷

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華在高台上向前撲倒。(視頻截圖)
劉德華在高台上向前撲倒。(視頻截圖)

同一天，香港兩大天王劉德華及郭富城在香港及台灣開唱，都同時發生意外。劉德華於紅館的演唱會亦發生意外，他在三米高台上不慎跌倒，頭部更伸出至台邊位置，引發歌迷擔憂尖叫。郭富城在台北小巨蛋開唱，不慎跌入舞台機關，麥克風撞地發出巨大撞擊聲，讓歌迷超級心疼。

劉德華於本月17日起於紅館舉行14場「今天…is the Day」巡迴演唱會，他於27日的歌唱場次獻唱經典國語大熱作品「練習」時，他在三米高的升降台上打算跑向台邊，不慎撲倒，雙膝跪向前，頭部更伸出離開台邊位置，畫面相當震驚，頓時全場歌迷不斷尖叫「華仔、華仔」，倒地後大概6秒後，事情發生後，歌迷驚慌尖叫，不斷大叫「華仔、華仔」，經過數秒整頓後，劉德華保持專業，繼續在台側完成表演

劉德華於12月17日起於紅館舉行14場「今天…is the Day」巡迴演唱會。...
劉德華於12月17日起於紅館舉行14場「今天…is the Day」巡迴演唱會。 (圖／台灣映藝提供)
劉德華在高台上向前撲倒。(視頻截圖)
劉德華在高台上向前撲倒。(視頻截圖)

事後，「華仔天地」IG透過限時動態曬出華仔報平安親筆信，他寫下：「親愛的家人們：我沒事！！謝謝妳們的愛，夢中見！！華仔」。

郭富城再度攻蛋大秀炫目舞技，開場首唱粵語新歌「EXIT」點出魔幻主題，再登上機械式積木城堡舞台，配合重金打造的裸視旋轉皇宮大門視覺特效，帶領20位舞者演繹歌劇式的「國王的新歌」，隨後在表演「失憶諒解備忘錄」更加碼秀出一段踢躂舞；此外舞力全開、連舞不歇的他更穿插機械舞及招牌的「45度身體傾斜舞技」，讓歌迷看得過癮。

郭富城載歌載舞。（記者王聰賢／攝影）
郭富城載歌載舞。（記者王聰賢／攝影）

或許是太興奮，郭富城在舞台上跳到見血，左手背上冒出血珠，他不以為意擦掉，沒想到稍後他唱到「分享愛」結尾時，一邊舞動腳步一邊往後退，竟不小心踩空，掉進舞台機關，他跌進去時右手還撐了一下地板，不過幸好無大礙。他下一首歌順利現身，繼續載歌載舞。

郭富城不慎踩空舞台機關。（圖／讀者提供）
郭富城不慎踩空舞台機關。（圖／讀者提供）

劉德華 香港 歌劇

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