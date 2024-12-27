丈母娘來看李昀銳了 孟子義母親客串「九重紫」滿臉笑

孟子義、李昀銳在劇中組成「昭昭墨墨」CP。(取材自微博)

由孟子義、李昀銳主演的「九重紫」，可說是2024年底的黑馬劇，不僅讓女主角孟子義的口碑大翻身，也捧紅了一向演男二的李昀銳，「昭昭墨墨」CP更是吸粉無數。近日，有眼尖網友發現，孟子義的媽媽在劇中客串了婚禮賓客，不少網友笑稱，「原來李昀銳早就見過家長了」。

沒有大卡司、大製作的「九重紫」起初並不被看好，沒想到開播後一舉擊敗譚松韵主演的「蜀錦人家」，口碑評價拿下豆瓣7.5分高分，被封為今年最強黑馬陸劇。孟子義、李昀銳飾演的竇昭和宋墨更被封為「昭昭墨墨」CP，而兩人在劇中的甜蜜互動，讓不少觀眾希望「假戲真做」。

前不久，劇中一場「苗安素」和「宋翰」的大婚戲，孟子義的媽媽竟然也變身群演，客串賓客一角。據悉，網友之所以認出孟子義媽媽，是因為母女倆曾一起上過綜藝，孟媽媽還在節目上嫌孟子義腿粗、情商智商都缺，笑翻一票觀眾。

古裝扮相的孟媽媽氣質優雅，眉眼之間散發英氣，不難看出，孟子義完全遺傳了媽媽的好基因。

不過，網友最關心的還是，孟媽媽和李昀銳同場，就代表了「見家長」，有人笑稱，「順便還能檢視劇裡的女婿呢」、「要是能參加竇昭宋墨的婚禮就更棒了」。