我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

丈母娘來看李昀銳了 孟子義母親客串「九重紫」滿臉笑

娛樂新聞組／綜合報導
孟子義、李昀銳在劇中組成「昭昭墨墨」CP。(取材自微博)
孟子義、李昀銳在劇中組成「昭昭墨墨」CP。(取材自微博)

由孟子義、李昀銳主演的「九重紫」，可說是2024年底的黑馬劇，不僅讓女主角孟子義的口碑大翻身，也捧紅了一向演男二的李昀銳，「昭昭墨墨」CP更是吸粉無數。近日，有眼尖網友發現，孟子義的媽媽在劇中客串了婚禮賓客，不少網友笑稱，「原來李昀銳早就見過家長了」。

沒有大卡司、大製作的「九重紫」起初並不被看好，沒想到開播後一舉擊敗譚松韵主演的「蜀錦人家」，口碑評價拿下豆瓣7.5分高分，被封為今年最強黑馬陸劇。孟子義、李昀銳飾演的竇昭和宋墨更被封為「昭昭墨墨」CP，而兩人在劇中的甜蜜互動，讓不少觀眾希望「假戲真做」。

前不久，劇中一場「苗安素」和「宋翰」的大婚戲，孟子義的媽媽竟然也變身群演，客串賓客一角。據悉，網友之所以認出孟子義媽媽，是因為母女倆曾一起上過綜藝，孟媽媽還在節目上嫌孟子義腿粗、情商智商都缺，笑翻一票觀眾。

古裝扮相的孟媽媽氣質優雅，眉眼之間散發英氣，不難看出，孟子義完全遺傳了媽媽的好基因。

不過，網友最關心的還是，孟媽媽和李昀銳同場，就代表了「見家長」，有人笑稱，「順便還能檢視劇裡的女婿呢」、「要是能參加竇昭宋墨的婚禮就更棒了」。

日前，孟子義生日開直播時，提到媽媽曾誇讚李昀銳是個看起來愛乾淨的男孩，沒想到孟媽媽人在鏡頭外，竟開始數落女兒吃東西不喜歡洗手，讓孟子義哭笑不得，也有網友笑稱，果然是「丈母娘看女婿，愈看愈有趣」。

孟子義的媽媽在「九重紫」中客串了婚禮賓客一角。(取材自微博)
孟子義的媽媽在「九重紫」中客串了婚禮賓客一角。(取材自微博)

上一則

「玩命再劫」童星車禍身亡 哈德森米克得年16歲

下一則

好萊塢電影風向變了 妮可基嫚、安海瑟威大談姐弟戀

延伸閱讀

孟子義媽媽客串「九重紫」 網笑：原來李昀銳早見過家長了…

孟子義媽媽客串「九重紫」 網笑：原來李昀銳早見過家長了…
孟子義苦撐10年翻紅 維持身材秘訣竟是「食物中毒」

孟子義苦撐10年翻紅 維持身材秘訣竟是「食物中毒」
「九重紫」李昀銳豐富小表情勾人 與孟子義「騎馬離別吻」浪漫唯美

「九重紫」李昀銳豐富小表情勾人 與孟子義「騎馬離別吻」浪漫唯美
「九重紫」CP是真的？李昀銳、孟子義戀愛證據被挖

「九重紫」CP是真的？李昀銳、孟子義戀愛證據被挖

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」