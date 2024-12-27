遭爆料使喚空服員？張馨予闢謠嗆：別小看我的網速

張馨予出面回應網友爆料。 (取材自微博)

大陸女星張馨予2018年因嫁給知名軍官，被封為「最美軍嫂」。她才為軍官丈夫平反有關工作的議論，沒想到，又被爆曾在飛機上使喚空服員當心對待她的名牌包；隔沒幾小時，張馨予便在微博 上發文闢謠，表示這位爆料網友所說的行為都不是她的性格，最後還回嗆對方：「不要小看我的網速」。

有名網友在微博上爆料：「以前非頭等艙見過她，拿了個愛馬仕包叫我幫她放到行李箱上，叫我對她的包當心點...額，既然這麼貴重的包，幹嘛不自己放？放個包而已，我一個勞動人民能怎地折騰它？（白眼）現在嫁了個體制老公，應該能自己放包了吧」。

事隔2個多小時，張馨予則火速在微博發文大動作闢謠。發文中提及：「首先我很少背愛馬仕坐飛機，就算有也屈指可數十年前了，可以查詢大家拍的機場照片為證。其次我從來不會讓空服員小心我的包包，這不是我的性格，我自己就不是個小心翼翼的人。你說話要負責，你隨便一說一編造，行銷號截圖下來就變成我的鍋，以前我就遇到過，說自己遇到我這個事情那個事情全都是瞎編，只要我當下不回應，被人截圖了以後這件事就變成我真實發生過的了。你這樣瞎說非常不負責。 不要小看我的網速。」

事後爆料網友還與張馨予在留言區對質，網友堅持是在說張馨予，而張馨予則表示自己鮮少揹愛馬仕搭機，就算有也時時多年前的事情，另外也不會讓囑咐空服員小心她的包，「這不是我的性格，你說話要負責」更表示自己搭飛機從未穿過露肚臍的服裝。

發文一出，網友們紛紛斥責這位爆料者：「愛馬仕多貴呀，是我也會說小心我的包包，沒啥錯吧」、「換作是普通人，飛機上讓別人幫忙放一下東西，一個貴重的包就隨口加了一句小心下，難道是什麼不可饒恕的事情嗎？」、「一般人要你放個東西小心一點也正常吧，至於記十年麼，還不喜歡上了…」、「這個空服員在高貴什麼？這不是你的工作麼」。