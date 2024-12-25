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劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

大陸女星劉亦菲因為氣質及古裝扮相，被封為「神仙姐姐」。近日她中學時期的班級合照曝光，同學說劉亦菲當年是班花也是校花，所有同學在她面前都黯然失色，劉亦菲曾在節目上透露在美讀書時遭到霸凌的過往也被翻出。

綜合媒體報導，照片是1999年10月拍攝的，劉亦菲曾在美國紐約上中學六年級。她的美國同學曬班級合照，照片中，12歲的劉亦菲坐C位，五官清秀精緻，紮了長長的麻花辮。同學發文稱：「當年的劉亦菲雖然只有六年級，但小小年紀已展現出驚人的美貌，即使是20多人的合照，她的美貌也能讓人一眼就注意到，她當年是我們班的班花，也是全校的校花，所有同學在她面前都黯然失色。」

劉亦菲中學班級合照曝光。（取材自小紅書）
劉亦菲中學班級合照曝光。（取材自小紅書）

據報導，劉亦菲小時候父母離婚，10歲時隨著母親移居美國紐約生活，並在當地就讀初中，直到2002年通過英語及專業考試被北京電影學院正式錄取才回到大陸。劉亦菲曾受訪時透露，留學期間一群南韓女生經常為難她，甚至扯頭髮，用筆畫她，那段時間她相當鬱悶，好在當時有朋友為她出氣，把事情告訴校長，最後該群南韓女生被訓禁學一星期，事情才告一段落。

37歲劉亦菲氣質清新，有「神仙姐姐」之稱。（取材自微博)
37歲劉亦菲氣質清新，有「神仙姐姐」之稱。（取材自微博)

劉亦菲 南韓

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