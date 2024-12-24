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生前摯愛曬30年舊照 張國榮身邊有個「她」

娛樂新聞組／即時報導
張國榮和梅艷芳30年前的聖誕合照曝光。 （取材自Instagram）
張國榮和梅艷芳30年前的聖誕合照曝光。 （取材自Instagram）

已故香港巨星「哥哥」張國榮，逝世已經21年，他的生前伴侶唐鶴德(唐唐)都會選在平安夜這天PO出舊照思念，今年他再曬出「哥哥」生前照片，還貼出一幅「哥哥」與梅艷芳三十多年前站在聖誕樹前的合照，貼文表示：「這是我唯一可以分享給大家的」。

綜合媒體報導，65歲的唐鶴德平安夜這天，在IG上曬出照片：「平安夜，芳華絕代組合祝願大家平安過聖誕，快樂過一生。」照片張國榮和梅艷芳兩人緊緊靠在一起站在聖誕樹前面，開心地面對鏡頭燦笑合照。唐鶴德也說，這張照片是他唯一可以和大家分享的。貼文曝光後，影迷朝聖祝福，「哥哥安好」、「許願再發個合照，聖誕快樂。」

梅艷芳與張國榮在「胭脂扣」的搭配，膾炙人口。(取才自IMDb)
梅艷芳與張國榮在「胭脂扣」的搭配，膾炙人口。(取才自IMDb)

已故天后梅艷芳和張國榮是演藝圈公認的金童玉女，2人共演的《胭脂扣》，更是因為梅豔芳推薦由張國榮演出「十二少」，張國榮因此獲得第8屆香港電影金像獎最佳男主角的提名。張國榮曾提及在「胭脂扣」中與梅豔芳搭檔，由於彼此太熟，且較早時已被塑造成舞台情侶，因此拍這類床上戲，很難入戲，「因為我一碰到她，她就大笑不止」。不過張國榮認為，梅艷芳演技出色，演這類戲青情頗自然。

至於張國榮一生摯愛唐鶴德今年7月遭爆料，現在與新男友住在張國榮家裡，有「哥迷」認為，唐唐背叛了「哥哥」，卻屢次在社交平台上立深情人設。此外，他還被爆獨占張國榮的骨灰多年，始終不下葬。不過亦有網友認為，「哥哥」離世多年，唐鶴德即使現在開展新生活，也絕對可以理解。

張國榮的摯愛唐鶴德（左），每逢年過節都會PO出合照，讓影迷思念。 （取材自Ins...
張國榮的摯愛唐鶴德（左），每逢年過節都會PO出合照，讓影迷思念。 （取材自Instagram）

梅艷芳 香港 玉女

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