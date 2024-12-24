劉嘉玲31年前「出庭照」流出 網驚呼：太可怕了

劉嘉玲（左）日前才低調過59歲生日。（取材自微博）

12月8日才過59歲生日的港星劉嘉玲，近日忙於與港星黃子華主演一連58場的舞台劇 「香港 式離婚」。日前還有網友分享她31年前現身上海中級人民法院的舊照，當時為了侵犯肖像權案狀告廠商，成為第一位告廠商的藝人，照片曝光後許多網友留言驚嘆，「數十年都沒變」。

綜合媒體報導，一名網友日前在小紅書上分享，自己到法院博物館 參觀時，無意間看到劉嘉玲到上海法庭開庭時的舊照。當中可見劉嘉玲模樣相當年輕，身穿深色格紋上衣，一頭大波浪捲髮，坐在原告席上眼神堅定。照片下方也寫著當年審理的案件內容：「1993年2月9日，原上海市中級人民法院公開審理劉嘉玲訴雅麗絲實業公司、上海市第一百貨公司和上海華聯商廈侵犯肖像權案」。

據報導，劉嘉玲是1992年發現，在「雅麗絲」化妝品的產品包裝、說明書，甚至是上海南京東路的第一百貨與華聯商廈店外的廣告，都在未經同意下印有她的肖像，讓劉嘉玲直接對該品牌及兩家百貨提告，並求償100萬人民幣。而此案件也成為在內地，首宗香港人爭取肖像權糾紛案。最後，劉嘉玲撤回對第一百貨與華聯商廈的起訴，獲得10萬元人民幣的賠償，並將賠償金捐給希望工程做公益獻愛。