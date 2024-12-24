我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

劉宇寧直播揭娛圈「溜粉」黑幕：拿我開刀還瞧不起我

娛樂新聞組／綜合報導
劉宇寧直播揭娛樂圈黑幕。（取材自微博）
劉宇寧直播揭娛樂圈黑幕。（取材自微博）

中國男星劉宇寧和女星趙露思合作「珠簾玉幕」成為熱播劇之一，經常透過直播唱歌和粉絲互動，日前他直播時揭露演藝圈黑幕，並怒嗆製作公司「莫名其妙」。

綜合媒體報導，劉宇寧向來有話直說，日前一場直播，談起網路謠傳他已經簽約下一部戲，劉宇寧對此闢謠並稱「沒簽，啥也沒簽，別聽他們胡說八道，他們就是在搞我」。接著他批評現在有些公司的操作很讓人沒勁，接著舉例，比方有個新戲已經敲定某個男演員演出，但是定下的男演員沒那麼好，公司就放消息「劉宇寧要演這個」，他表示網上有一票專門批評他的黑粉，當劉宇寧要演新劇消息一出，就會有很多批評留言「憑什麼」。

接著劉宇寧描述，他被罵幾個小時、半天或是一天，製作公司再出來澄清，是另外一名男演員要演，但是因為網友都已經罵過劉宇寧，「這幫人已經高潮完了，該罵該損的都已經完事了，再宣的那個男的他們可能沒那麼心理滿足，但是都已經罵了劉宇寧了，只能認了呀」。他不禁說「就是拿我先開一刀」、「然後溜完我還挺嫌棄我的，溜我了溜我一大頓，然後後面選的那個人還沒我好，還瞧不起我，很莫名其妙」。他表示這個局面破解不了，除非不在這個圈子。

中國近年多個製作公司宣布製作新戲，選角尚未公開前，網上總有許多謠言是某位明星將演出，但是演員名單一波換一波，傳言吸引明星粉絲關注，這種做法被稱為「溜粉」。

趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」。（取材自微博）
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」。（取材自微博）

趙露思

上一則

同赴泰國度假? 林美貞再傳復合孫興

下一則

湯姆霍蘭德甜喊：辛蒂亞 是我遇過最美好的事

延伸閱讀

榮工隊關島之戰

榮工隊關島之戰
中國體操冠軍跳性感舞 吳柳芳再被抖音禁言 630萬粉絲驟降至4萬

中國體操冠軍跳性感舞 吳柳芳再被抖音禁言 630萬粉絲驟降至4萬
黛咪摩爾揭演藝圈黑幕 被嫌太肥身材焦慮「很羞辱人」

黛咪摩爾揭演藝圈黑幕 被嫌太肥身材焦慮「很羞辱人」
珠簾玉幕男主揭娛圈「溜粉」黑幕… 「拿我開刀還瞧不起我」

珠簾玉幕男主揭娛圈「溜粉」黑幕… 「拿我開刀還瞧不起我」

熱門新聞

劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
劉青雲(左二)在「爸爸」中是擁有妻小的幸福家庭。（甲上娛樂提供）

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

2024-12-18 17:39
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌