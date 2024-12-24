劉宇寧直播揭娛圈「溜粉」黑幕：拿我開刀還瞧不起我

劉宇寧直播揭娛樂圈黑幕。（取材自微博）

中國男星劉宇寧和女星趙露思 合作「珠簾玉幕」成為熱播劇之一，經常透過直播唱歌和粉絲互動，日前他直播時揭露演藝圈黑幕，並怒嗆製作公司「莫名其妙」。

綜合媒體報導，劉宇寧向來有話直說，日前一場直播，談起網路謠傳他已經簽約下一部戲，劉宇寧對此闢謠並稱「沒簽，啥也沒簽，別聽他們胡說八道，他們就是在搞我」。接著他批評現在有些公司的操作很讓人沒勁，接著舉例，比方有個新戲已經敲定某個男演員演出，但是定下的男演員沒那麼好，公司就放消息「劉宇寧要演這個」，他表示網上有一票專門批評他的黑粉，當劉宇寧要演新劇消息一出，就會有很多批評留言「憑什麼」。

接著劉宇寧描述，他被罵幾個小時、半天或是一天，製作公司再出來澄清，是另外一名男演員要演，但是因為網友都已經罵過劉宇寧，「這幫人已經高潮完了，該罵該損的都已經完事了，再宣的那個男的他們可能沒那麼心理滿足，但是都已經罵了劉宇寧了，只能認了呀」。他不禁說「就是拿我先開一刀」、「然後溜完我還挺嫌棄我的，溜我了溜我一大頓，然後後面選的那個人還沒我好，還瞧不起我，很莫名其妙」。他表示這個局面破解不了，除非不在這個圈子。